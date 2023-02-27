Захватчики атаковали населенные пункты дронами всю ночь. Кстати, в Хмельницком раздавались взрывы.
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Что известно о ночной атаке дронами
Ночью, с 23:00 до утра, российские захватчики применили по территории Украины 14 "Шахидов".
Предварительно, 11 этих дронов сбили украинские защитники. Выстоим и победим!
– отметили в Генштабе ВСУ.
Кстати, за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 5 ракетных и 13 авиационных ударов, 2 из которых – с применением БпЛА типа "Шахид-136" по гражданской инфраструктуре. К счастью, оба дроны сбиты.
Позже в Воздушных силах ВСУ подтвердили, что в ночь на 27 февраля враг атаковал Украину ударными дронами иранского производства типа "Shahed" с северного направления.
"Всего выпущено до 14 БпЛА-камикадзе, 11 из них уничтожены противовоздушной обороной в зоне ответственности воздушного командования "Центр" Воздушных сил", – заявили в ведомстве.
Что говорят в ОП
Глава Офиса Президента Андрей Ермак рассказал, что Воздушные силы ночью сбили 11 из 14 "Шахидов". Они сбивались, в частности, в Киевской и Черниговской областях.
Также россияне нанесли ракетный удар по городу Мирноград Донецкой области. Были повреждены садик и гараж.
В городе Никополь на Днепропетровщине произошел артиллерийский обстрел. Были повреждены 6 домов, автомобиль и линия электропередач.
Кроме того, в Запорожье зафиксирован прилет на острове Хортица. Загорелось админздание.
Оккупанты атаковали Украину "Шахидами": все, что известно
Ночью возле Киева силы ПВО сбили 9 вражеских дронов. По предварительной оценке, враг применил "Shahed". Атака дронов фактически осуществлялась двумя волнами, максимально растянутыми по времени. Таким образом противник пытался реализовать свою тактическую цель – истощить нашу ПВО. Поэтому последняя ночная воздушная тревога в Киеве длилась 5 с половиной часов.
Россияне нанесли 3 вражеских удара по Хмельницкому, погиб человек, еще 4 раненых. Сообщается о ряде поврежденных зданий. В настоящее время спасатели ликвидируют пожары.
Также известно, что россияне ударили по Запорожью ракетами С-300. Поврежден объект инфраструктуры, однако пострадавших нет. Один из запущенных российских снарядов, вероятно, упал в воду.