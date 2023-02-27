Местные власти пообещали впоследствии сообщить детали. Известно лишь о том, что в Хмельницком во время атаки дронами раздались взрывы.

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В Хмельницком – взрывы

Глава ОВА Сергей Гамалий в 02:17 сообщил, что в Хмельницком раздался взрыв. Он пообещал, что впоследствии предоставит все детали. Призвал жителей области беречь себя и не покидать укрытий.

02:22 поступило сообщение от городского головы Александра Симчишина. Он заявил, что взрыв произошел на территории общины. Мэр Хмельницкого отметил, что деталями поделится впоследствии и напомнил, что воздушная тревога все еще продолжается.

02:34. Сергей Гамалий отметил, что в Хмельницком раздался повторный взрыв.

03:13 мониторинговая группа Monitor сообщила о третьем взрыве в Хмельницком. Это подтвердил глава ОВА.

Враг ночью атакует дронами

Вкратце пройдемся хронологией ночной атаки дронами-камикадзе Украины. Началась она поздно вечером и продолжается по состоянию на 02:30.

23:05 стало известно о том, что через Черниговщину в направлении Киевской области полетели неустановленные воздушные объекты.

23:23 появилось уточнение. Оно сообщало о том, что в воздушном пространстве Украины могут находиться, скорее всего, иранские дроны-камикадзе "Шахид".

23:31 поступило сообщение о работе ПВО в Киевской области.

23:37 очередное сообщение, согласно которому в небе зафиксировали несколько объектов: один над Чернобылем и два над Черниговщиной.

23:49 стало известно о том, что в Черниговской области работала ПВО.

23:58 глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус отметил, что область атаковали "Шахидами". Он также добавил, что "есть успешная работа ПВО".

00:01 глава ОП Андрей Ермак отметил, что "имеем еще цели в небе, будьте внимательны".

00:02 ОК "Север" сообщило об уничтоженном на Черниговщине дроне.

00:06 сообщили о том, что БпЛА полетел в направлении Коростеня, а еще три дрона были на правом берегу Киевского водохранилища.

00:17 работала ПВО в Житомирской области.

00:41 еще одно сообщение о сбитом дрон-камикадзе от ОК "Север".

01:02 и еще один дрон удалось сбить силам ПВО, передает ОК "Север".