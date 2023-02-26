Сообщают об угрозе атаки беспилотниками. Ни в коем случае не игнорируйте сообщения о воздушной тревоге, ведь россияне часто сознательно бьют именно по жилым районам, сообщает 24 канал.
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В Киеве и еще нескольких областях звучали сирены
Приблизительно в 23:26 в нескольких областях начали раздаваться сирены. Воздушная тревога была объявлена в:
- Киевской области;
- Полтавской области;
- Черниговской области;
- Житомирской области;
- Харьковской области;
- Днепропетровской области;
- Донецкой области;
- Александрийском районе Кировоградской области.
Также воздушная тревога продолжается:
- в Луганской области – с 4 апреля 2022 года;
- во временно оккупированном россиянами Крыму – с 11 декабря 2022 года;
- Никопольской общине Днепропетровской области – с 19:49 26 февраля.
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Есть угроза атаки беспилотниками
По информации телеграмм-канала monitor, есть активность тактической авиации вдоль границы на Северо-Востоке. Кроме того, в 23:05 зафиксировали неустановленные воздушные объекты, которые двигались через Черниговщину в направлении Киевщины.
Скорее всего БпЛА типа "Шахид", но пока не точно,
– говорится в сообщении.
Уже через полчаса сообщили о работе систем противовоздушной обороны Киевской области. Также заметили новые беспилотники:
- 2 объекта – над Черниговщиной,
- 1 – над Чернобылем.
В 23:49 ПВО начала работать и в Черниговской области.
"ПВО уже имеет положительные результаты работы", – сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак.
В Киевской областной военной администрации подтвердили, что над регионом обнаружили вражеские воздушные цели.
"Силы ПВО наготове. Оставайтесь в укрытиях до отбоя и соблюдайте информационную тишину – ничего не снимайте и не выкладывайте в сеть", – говорится в сообщении.
В Черниговской ОВА также сообщили об успешном сбитии российских беспилотников.
"В области "Шахиды". Не пренебрегайте безопасностью. Есть успешная работа ПВО", – написал глава ОВА Вячеслав Чаус.
В полночь зафиксировали еще несколько российских дронов:
- 1 вражеский дрон двигался в направлении Коростеня,
- 3 – на правом берегу Киевского водохранилища.
По словам Ермака, ПВО по состоянию на 00:11 работает в Броварском и Бориспольском районах. Кроме того, системы противовоздушной обороны начали работать на Житомирщине.