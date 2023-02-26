Повідомляють про загрозу атаки безпілотниками. У жодному разі не ігноруйте повідомлень про повітряну тривогу, адже росіяни часто свідомо б'ють саме по житлових районах, повідомляє 24 канал.
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У Києві та ще кількох областях лунали сирени
Приблизно о 23:26 у кількох областях почали лунати сирени. Повітряну тривогу оголосили у:
- Київській області;
- Полтавській області;
- Чернігівській області;
- Житомирській області;
- Харківській області;
- Дніпропетровській області;
- Донецькій області;
- Олександрійському районі Кіровоградської області.
Також повітряна тривога триває:
- на Луганщині – з 4 квітня 2022 року;
- у тимчасово окупованому росіянами Криму – з 11 грудня 2022 року;
- Нікопольській громаді Дніпропетровської області – з 19:49 26 лютого.
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Є загроза атаки безпілотниками
За інформацією телеграм-каналу monitor, була активність тактичної авіації вздовж кордону на Північному Сході. Окрім цього, о 23:05 зафіксували невстановлені повітряні об'єкти, які рухалися через Чернігівщину в напрямку Київщини.
Скоріш за все, БпЛА типу "Шахід", але поки не точно,
– мовиться у повідомленні.
Вже через пів години повідомили про роботу систем протиповітряної оборони на Київщині. Також помітили нові безпілотники:
- 2 об'єкти – над Чернігівщиною,
- 1 – над Чорнобилем.
О 23:49 ППО почала працювати й на Чернігівщині.
"ППО вже має позитивні результати роботи", – повідомив у той самий час очільник Офісу Президента Андрій Єрмак.
У Київській обласній військовій адміністрації підтвердили, що над регіоном виявили ворожі повітряні цілі.
"Сили ППО напоготові. Залишайтеся в укриттях до відбою та дотримуйтеся інформаційної тиші – нічого не знімайте та не викладайте в мережу", – мовиться у повідомленні.
У Чернігівській ОВА також повідомили про успішне збиття російських безпілотників.
"В області – "Шахіди". Не нехтуйте безпекою. Є успішна робота ППО", – написав очільник ОВА В'ячеслав Чаус.
Опівночі зафіксували ще кілька російських дронів:
- 1 ворожий дрон рухався у напрямку Коростеня,
- 3 – на правому березі Київського водосховища.
За словами Єрмака, ППО станом на 00:11 працює в Броварському та Бориспільському районах. Окрім цього, системи протиповітряної оборони почали працювати на Житомирщині.