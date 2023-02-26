Повідомляють про загрозу атаки безпілотниками. У жодному разі не ігноруйте повідомлень про повітряну тривогу, адже росіяни часто свідомо б'ють саме по житлових районах, повідомляє 24 канал.

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У Києві та ще кількох областях лунали сирени

Приблизно о 23:26 у кількох областях почали лунати сирени. Повітряну тривогу оголосили у:

Київській області;

Полтавській області;

Чернігівській області;

Житомирській області;

Харківській області;

Дніпропетровській області;

Донецькій області;

Олександрійському районі Кіровоградської області.

Також повітряна тривога триває:

на Луганщині – з 4 квітня 2022 року;

у тимчасово окупованому росіянами Криму – з 11 грудня 2022 року;

Нікопольській громаді Дніпропетровської області – з 19:49 26 лютого.

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Є загроза атаки безпілотниками

За інформацією телеграм-каналу monitor, була активність тактичної авіації вздовж кордону на Північному Сході. Окрім цього, о 23:05 зафіксували невстановлені повітряні об'єкти, які рухалися через Чернігівщину в напрямку Київщини.

Скоріш за все, БпЛА типу "Шахід", але поки не точно,

– мовиться у повідомленні.

Вже через пів години повідомили про роботу систем протиповітряної оборони на Київщині. Також помітили нові безпілотники:

2 об'єкти – над Чернігівщиною,

1 – над Чорнобилем.

О 23:49 ППО почала працювати й на Чернігівщині.

"ППО вже має позитивні результати роботи", – повідомив у той самий час очільник Офісу Президента Андрій Єрмак.

У Київській обласній військовій адміністрації підтвердили, що над регіоном виявили ворожі повітряні цілі.



"Сили ППО напоготові. Залишайтеся в укриттях до відбою та дотримуйтеся інформаційної тиші – нічого не знімайте та не викладайте в мережу", – мовиться у повідомленні.

У Чернігівській ОВА також повідомили про успішне збиття російських безпілотників.

"В області – "Шахіди". Не нехтуйте безпекою. Є успішна робота ППО", – написав очільник ОВА В'ячеслав Чаус.

Опівночі зафіксували ще кілька російських дронів:

1 ворожий дрон рухався у напрямку Коростеня,

3 – на правому березі Київського водосховища.

За словами Єрмака, ППО станом на 00:11 працює в Броварському та Бориспільському районах. Окрім цього, системи протиповітряної оборони почали працювати на Житомирщині.

Зверніть увагу! Нещодавно в The Guardian розповіли цікаві деталі постачання Росії іранських безпілотників. Тегеран використовував для контрабанди нових типів сучасних дронів дальнього радіуса дії човни й державну авіакомпанію. Щонайменше 18 БпЛА передали загарбникам після того, як російські офіцери й техніки здійснили спеціальний візит до Ірану в листопаді.