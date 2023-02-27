Місцева влада пообіцяла згодом повідомити деталі. Наразі відомо лише про те, що у Хмельницькому під час атаки дронами пролунав вибух.

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У Хмельницькому – вибух

Глава ОВА Сергій Гамалій о 02:17 повідомив, що у Хмельницькому пролунав вибух. Він пообіцяв, що згодом надасть усі деталі. Наразі ж закликав мешканців області берегти себе та не покидати укриттів.

02:22 надійшло повідомлення також від міського голови Олександра Симчишина. Він заявив, що вибух стався на території громади. Мер Хмельницького зазначив, що деталями поділиться згодом і нагадав, що повітряна тривога все ще триває.