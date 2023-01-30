Про це в етері телемарафону повідомив речник Повітряних сил України Юрій Ігнат. Мовиться про ракети Fateh і Zolfaghar, яким Україна на даному етапі не може протидіяти.

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Українська ППО не може протидіяти таким ракетам

Основна із загроз, яка висить у повітрі і ще може бути реалізована, – це, зрозуміло, іранські ракети. Росія не залишила своїх намірів отримувати від Ірану та безпілотники-камікадзе, та ракети, про які було оголошено раніше – Fateh та Zolfaghar,

– заявив Ігнат.

Речник уточнив, що ці ракети балістичні, а проти балістики Україна на даному етапі не може протидіяти.

За словами військового, можна знищувати ці установки і на позиціях, але українські партнери розуміють, що проти балістичних загроз потрібні, зокрема, Patriot PAC-3 та SAMP-T.

Які технічні характеристики цих ракет

Zolfaghar – це іранська твердопаливна балістична ракета малої дальності. Вважається, що вона походить від сімейства БДРМ Fateh-110. Деякі моделі Zolfaghar оснащені електрооптичними системами наведення, що дає змогу операторам керувати ракетами під час остаточного наближення до цілей.

Балістична ракета Zolfaghar / Фото Hamed Jafarnejad

У 2019 році Іран представив оновлену версію Zolfaghar, яку назвали Dezful. Головна відмінність між ними у тому, що оновлена модифікація більш далекобійна й має дальність ураження 1 000 кілометрів.

Крім того, Zolfaghar має точність близько 10 метрів та оснащується кількома незалежними спусковими апаратами MIRV. Ракета може нести бойову частину вагою 500 кілограмів. Також такі ракети можуть також мати касетну бойову частину.

Балістична ракета Fateh-110 перебуває на озброєнні Ірану з 2002 року. Основні характеристики:

Вага: 3,45 тонни;

Маса бойової частини: 400-650 кілограмів;

Довжина: 8,86 метра;

Діаметр: 0,61 метра;

Дальність: до 300 кілометрів;

Заявлений радіус відхилення від цілі: 3 метри;

Наведення: інерціальне, супутникове, електрооптичний термінал;

Іранська ракета Fateh-110 / Фото Michael Nagle

Ракета Fateh транспортується і запускається з переобладнаних вантажівок на платформі Mercedes-Benz (6x6).