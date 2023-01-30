Наразі під час обстрілів Росія використовує ракети виключно свого виробництва. Про це Олексій Данілов розповів під час новинного телемарафону, повідомляє 24 Канал.

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Якими ракетами Росія обстрілює Україну

За словами Данілова, переважно країна-агресорка використовує старі ракети, які були у неї з давніх часів. Проте частина ракет є новими, які окупанти виготовляли останні кілька років.

За його словами, звернення Кремля до Ірану та КНДР говорить про те, що у них немає спроможності виготовляти достатню кількість ракет самотужки на території Росії.

Чи буде та допомога, чи ні, сказати ми ще не можемо. Принаймні ми ще не бачили іранських ракет, хоча ви знаєте, що ви вже 3 – 4 місяці йдуть розмови, що Іран мав би постачати на територію Росії ракети, але поки що це тільки обмежується "шахідами",

– сказав Данілов.

Він зауважив, що в Ірані зараз "відбуваються певні події" й порадив спостерігати за тим, що там відбувається.

Якщо Росія використає ракету не свого виробництва, про це одразу повідомлять

Олексій Данілов підкреслив, що якщо Україна зафіксує на своїй території влучання іранською або корейською ракетою, вона одразу про це оголосить на весь світ.

Якщо, не дай Боже, буде ракета або іранського, або корейського виробництва на території нашої країни, ми обов'язково повідомимо не тільки наше суспільство, ми весь світ про це повідомимо,

– наголосив секретар РНБО.

Чи постачають Росії ракети Іран та КНДР