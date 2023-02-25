Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, генерал-лейтенант Ігор Романенко. За його словами, російські окупанти хотіли отримати від Тегерана балістичні ракети.

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Чому Іран не дав Росії балістичні ракети

Однак іранська влада неохоче йде назустріч Росії у цьому питанні й поки що не виконала прохання Москви.

Іран не пішов на те, щоб постачати Росії балістичні ракети Zolfaghar та Fateh-110. Ці ракети можуть вражати цілі на відстані 300 – 700 кілометрів,

– зазначив Романенко.

Військовий експерт припустив, що на таке рішення Ірану міг вплинути тиск з боку міжнародної спільноти, зокрема США. Також певну роль у цьому процесі міг зіграти Ізраїль.

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Москва просить в Ірану новітні БпЛА

Однак те, що Іран не дає Росії далекобійні ракети, не означає, що співпраця між цими двома країнами припинилися.

Тегеран може передати Росії, наприклад, потужніші безпілотні літальні апарати, які можуть більше часу перебувати у повітрі і які мають більшу бойову частину,

– сказав Романенко.

Він додав, що таких безпілотників в Ірану, можливо, й не так багато, але вони є.

Небезпека нових іранських дронів

Військовий експерт зазначив, що зараз московське керівництво активно працює над тим, аби домовитися з Іраном про постачання таких безпілотників. Зокрема, Росія намагається зацікавити Іран своєю технікою.

Романенко припустив, що Москва намагається "підкупити" Тегеран чимось, що пов'язане з ядерними програмами.

"Не виключено, що найближчим часом ми можемо побачити у небі іранські БпЛА наступного рівня. Вони можуть бути дуже небезпечними", – сказав генерал-лейтенант.

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