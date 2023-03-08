Россия, как и Запад, не хочет создавать дополнительные поводы, которые могут привести к паритету или уравнению военных возможностей на войне. Про это 24 Канала рассказал политолог Андрей Вигиринский.

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По его словам, когда начались массовые ракетные обстрелы гражданской и энергетической инфраструктуры Украины, западные партнеры стали нам предоставлять системы противовоздушной обороны.

Сейчас у ВСУ возникла потребность в дальнобойных ракетах. Но страны Запада считают, что поставки такого вооружения Украине могут привести к значительной эскалации конфликта,

– заметил политолог.

Однако, он считает, что такие ракеты нам смогут предоставить в случае, если Иран начнет поставлять России баллистические ракеты, и она будет наносить ими удары по территории Украины.

Россию, возможно, предупредили

По его мнению, Россия это осознает, а, возможно, и была предупреждена, ведь каналы коммуникаций на уровне спецслужб с западными странами у нее существуют. Так же как ее предупреждали о возможностях угрозы ядерных объектов.

По его словам, Запад мог объяснить Москве, что они предоставляют Украине средства, которые она может использовать внутри своей территории. Те средства, которые долетают до территории России, являются собственными разработками украинского ВПК, и они их контролировать не могут.

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Политолог считает, что западные страны могли договориться с Кремлем, что пока не будут предоставлять Украине ракетные системы, которые могут поражать тыловые части обеспечения на территории России. Но если Москва станет применять оружие, полученное из Ирана или из Китая, Запад будет вынужден это сделать.

"Это рациональный аргумент. Он, скорее всего, обсуждался с Россией, и она этот фактор учла", - отметил Андрей Вигиринский.

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