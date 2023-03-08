Россия, как и Запад, не хочет создавать дополнительные поводы, которые могут привести к паритету или уравнению военных возможностей на войне. Про это 24 Канала рассказал политолог Андрей Вигиринский.
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По его словам, когда начались массовые ракетные обстрелы гражданской и энергетической инфраструктуры Украины, западные партнеры стали нам предоставлять системы противовоздушной обороны.
Сейчас у ВСУ возникла потребность в дальнобойных ракетах. Но страны Запада считают, что поставки такого вооружения Украине могут привести к значительной эскалации конфликта,
– заметил политолог.
Однако, он считает, что такие ракеты нам смогут предоставить в случае, если Иран начнет поставлять России баллистические ракеты, и она будет наносить ими удары по территории Украины.
Россию, возможно, предупредили
По его мнению, Россия это осознает, а, возможно, и была предупреждена, ведь каналы коммуникаций на уровне спецслужб с западными странами у нее существуют. Так же как ее предупреждали о возможностях угрозы ядерных объектов.
По его словам, Запад мог объяснить Москве, что они предоставляют Украине средства, которые она может использовать внутри своей территории. Те средства, которые долетают до территории России, являются собственными разработками украинского ВПК, и они их контролировать не могут.
Почему Россия боится использовать иранские баллистические ракеты: смотрите видео
Политолог считает, что западные страны могли договориться с Кремлем, что пока не будут предоставлять Украине ракетные системы, которые могут поражать тыловые части обеспечения на территории России. Но если Москва станет применять оружие, полученное из Ирана или из Китая, Запад будет вынужден это сделать.
"Это рациональный аргумент. Он, скорее всего, обсуждался с Россией, и она этот фактор учла", - отметил Андрей Вигиринский.
Россия отказалась от иранских баллистических ракет
- Издание Financial Times пишет, что в Кремле воздерживаются от закупок иранских баллистических ракет большой дальности, которые летят быстрее скорости звука и имеют большую боевую нагрузку.
- К такому решению Россия склоняется, потому что, по оценкам стран НАТО, наиболее сдерживающим фактором была угроза США предоставить Киеву долгожданную ракетную систему ATACMS, дальность действия которой составляет 300 километров. То есть, ракеты такой дальности смогут бить по территории России.
- Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Усс считает, что баллистические ракеты, которые Россия боится поставлять из Ирана, могут понадобиться самому Тегерану. Усс рассказал: по информации Саудовской Аравии, Иран готовит агрессию против них. Также Иран помогает хуситам, воюющим против Саудовской Аравии.