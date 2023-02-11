Об этом 24 Каналу рассказал политолог Андрей Виргинский. По сообщению украинских властей, российские ракеты пересекли государственную границу Украины с Молдовой и Румынией, после чего снова залетели на территорию Украины.
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Однако Министерство обороны Румынии отрицает информацию о пролете ракет над своей территорией. По словам Вигиринского, Россия уже не впервые пренебрегает воздушным пространством другой страны. Это говорит о том, что Кремль сознательно идет на такой шаг.
"Усиление систем противовоздушной обороны нужно не только Украине, но и всем странам, граничащим с нами", – отметил политолог.
Почему в НАТО не реагируют на действия России
Вигиринский считает, что реакция Румынии и НАТО на инцидент с российскими ракетами вполне прогнозируема.
В НАТО постоянно говорят о недопущении прямого конфликта с Россией. Потому и политическая реакция на инцидент в Польше, а впоследствии – и в Румынии остается неизменной,
– сказал политолог.
Он убежден, что страны НАТО в политической риторике не дойдут до стадии, когда скажут, что будут инициировать переговоры о применении 5 статьи устава Альянса.
Андрей Виргинский рассказал, чего опасаются в НАТО: смотрите видео
Россия сознательно провоцирует НАТО
В то же время, по мнению Вигиринского, в НАТО понимают, что Россия сознательно провоцирует их на определенный асимметричный ответ. В дальнейшем Кремль мог бы использовать такую реакцию как повод для применения ядерного оружия.
Россия ищет повод, чтобы подтвердить свою позицию, что она воюет с НАТО, со США. А как следствие – она может использовать ядерную доктрину. А это тот путь эскалации, которого не хочет никто на планете,
– подчеркнул политолог.
Он добавил, что потенциальная угроза ядерного удара открывает путь к политическим договоренностям. Ведь когда могут быть уничтожены целые континенты, уровень эскалации подталкивает к переговорам.
Россия хочет подтолкнуть НАТО к переговорам по Украине
Вигиринский считает, что Россия будет и дальше устраивать подобные провокации над территориями стран ЕС и НАТО.
"Однако страны НАТО сегодня не готовы признавать этот факт. Но такая система попустительства России может привести к "случайному" попаданию российской ракеты в определенный военный объект", – отметил политолог.
Он добавил, что тогда у Североатлантического Альянса не будет других вариантов, кроме как садиться за стол переговоров с Россией.
Это приведет к желаемому для России результату – выходу на переговоры с лидерами НАТО о прекращении войны в Украине, во время которых российские интересы нужно будет учитывать,
– подчеркнул Вигиринский.
Инцидент с российскими ракетами 10 февраля: коротко
- Во время массированной ракетной атаки 10 февраля Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал официальное сообщение о том, что 2 российские крылатые ракеты "Калибр" около 10:18 пересекли границу Украины и Молдовы. Уже в 10:33 эти ракеты нарушили воздушное пространство Румынии, а затем снова вошли в воздушное пространство Украины.
- В Минобороны Молдовы подтвердили пролет вражеской ракеты над своей территорией.
- В то же время в Министерстве обороны Румынии заявили, что российские ракеты на территорию их страны не залетали. В Бухаресте заявили, что зафиксировали воздушную цель примерно в 35 километрах к северо-востоку от своей границы.
- В Воздушных силах ВСУ пообещали предоставить определенные данные и материалы с радаров, где были зафиксированы пролеты ракет над Румынией.