Об этом 24 Каналу рассказал политолог Андрей Виргинский. По сообщению украинских властей, российские ракеты пересекли государственную границу Украины с Молдовой и Румынией, после чего снова залетели на территорию Украины.

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Однако Министерство обороны Румынии отрицает информацию о пролете ракет над своей территорией. По словам Вигиринского, Россия уже не впервые пренебрегает воздушным пространством другой страны. Это говорит о том, что Кремль сознательно идет на такой шаг.

"Усиление систем противовоздушной обороны нужно не только Украине, но и всем странам, граничащим с нами", – отметил политолог.

Почему в НАТО не реагируют на действия России

Вигиринский считает, что реакция Румынии и НАТО на инцидент с российскими ракетами вполне прогнозируема.

В НАТО постоянно говорят о недопущении прямого конфликта с Россией. Потому и политическая реакция на инцидент в Польше, а впоследствии – и в Румынии остается неизменной,

– сказал политолог.

Он убежден, что страны НАТО в политической риторике не дойдут до стадии, когда скажут, что будут инициировать переговоры о применении 5 статьи устава Альянса.

Важно! Румыния является членом НАТО. В случае подтверждения нарушения воздушного пространства страны российской ракетой может быть применена статья 5 договора Североатлантического Союза. Она предполагает, что нападение на одного участника НАТО является нападением на всех его членов и вызывает ответ всех государств-членов Союза.

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Россия сознательно провоцирует НАТО

В то же время, по мнению Вигиринского, в НАТО понимают, что Россия сознательно провоцирует их на определенный асимметричный ответ. В дальнейшем Кремль мог бы использовать такую реакцию как повод для применения ядерного оружия.

Россия ищет повод, чтобы подтвердить свою позицию, что она воюет с НАТО, со США. А как следствие – она может использовать ядерную доктрину. А это тот путь эскалации, которого не хочет никто на планете,

– подчеркнул политолог.

Он добавил, что потенциальная угроза ядерного удара открывает путь к политическим договоренностям. Ведь когда могут быть уничтожены целые континенты, уровень эскалации подталкивает к переговорам.

Россия хочет подтолкнуть НАТО к переговорам по Украине

Вигиринский считает, что Россия будет и дальше устраивать подобные провокации над территориями стран ЕС и НАТО.

"Однако страны НАТО сегодня не готовы признавать этот факт. Но такая система попустительства России может привести к "случайному" попаданию российской ракеты в определенный военный объект", – отметил политолог.

Он добавил, что тогда у Североатлантического Альянса не будет других вариантов, кроме как садиться за стол переговоров с Россией.

Это приведет к желаемому для России результату – выходу на переговоры с лидерами НАТО о прекращении войны в Украине, во время которых российские интересы нужно будет учитывать,

– подчеркнул Вигиринский.

Инцидент с российскими ракетами 10 февраля: коротко