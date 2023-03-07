Такое мнение в эфире 24 Канала выразил главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус. По его словам, Иран не будет помогать России просто так, а будет выдвигать стране-агрессору свои требования.
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Ракеты могут понадобиться Ирану
Ус рассказал: по информации Саудовской Аравии, Иран готовит агрессию против них. Также Иран помогает хуситам, воюющим против Саудовской Аравии. Поэтому ракеты могут понадобиться Ирану.
Ирану они нужны. Если он предоставит их России, то в обмен либо на новые истребители, либо на другие технологии. Думаю, что здесь присутствует элемент торговли,
– заметил он.
Главный консультант Национального института стратегических исследований предположил, что Иран будет торговаться с Россией и выдвигать свои требования.
"Если партнеры Украины, как правило, помогают нам оружием даже бесплатно, то Иран точно не будет просто так помогать", – убежден Ус.
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Россия не станет вторым Ираном
Иван Ус отметил, что Иран частично обходит санкции, но уровень жизни очень отличается от российского. В частности, элита России стремится к европейскому уровню жизни и в основном держит деньги в странах Запада.
По мнению главного консультанта Национального института стратегических исследований, российская элита не согласится концентрироваться на своей стране.
"Россия не станет вторым Ираном. Я думаю, что элита не согласится на это. В России именно элита определяет, куда будет двигаться страна, а не народ", – добавил Ус.
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- По данным издания Financial Times, в Кремле воздерживаются от закупок иранских баллистических ракет большой дальности, которые летят быстрее скорости звука и имеют большую боевую нагрузку.
- К такому решению Россия склоняется, потому что, по оценкам стран НАТО, наиболее сдерживающим фактором была угроза США предоставить Киеву долгожданную ракетную систему ATACMS, дальность которой составляет 300 километров. То есть, ракеты такой дальности смогут бить по территории России.
- Посол США в НАТО Джулианна Смит заявила, что западные союзники считают такие отношения между Россией и Ираном "чрезвычайно тревожными". Тем не менее, западные чиновники считают, что Россия может изменить свое решение. В частности, из-за того, что у них обостряется нехватка собственных высокоточных боеприпасов, а внутреннее производство – падает.