Про це в коментарі 24 Каналу заявив експерт з міжнародної безпеки фонду Демініціативи ім. Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко. За його словами, усе через те, що Іран має певну ресурсну технологічну подушку.

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Можливо, вони навіть зможуть туди щось докинути. Але питання в тому, чи встигнуть вони це зробити до того, як опиняться перед черговими додатковими санкціями,

– заявив він.

За словами Жовтенка, Ізраїль не зможе просто "сидіти й спокійно дивитися" на посилення військового потенціалу Ірану.

"І в плані авіації, і в плані інших моментів, які Іран може отримати від Росії. Тому питання часу – чи вдасться Ірану хоча б мінімально скористатися", – зауважив експерт з міжнародної безпеки.

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"Солянка" Ірану

Жовтенко розказав, що російська авіаційна техніка в багатьох моментах не дотягує до західної. Це не настільки технологічна зброя, але все ж таки цікаві технічні рішення вона має.

"Якщо говорити конкретно про Іран, то йому в цьому плані уже конкретно набагато легше, тому що в них "солянка". Але ця "солянка" дуже виграшна. В них мікс старих західних технологій й новіших – китайських, російських тощо", – заявив він.

Тарас Жовтенко зауважив, що в часи холодної війни до Ісламської революції Іран був союзником США й воював з Іраком. Тоді Іран отримав хороший арсенал на той час – від стрілецької зброї, артилерії й до бойових літаків F-14.

Іранці з цих літаків вижали абсолютно все, в плані експлуатації. Американці поставили виробництва, які виробляли запасні частини. Тобто, практично, з точки зору експлуатації літака – повний цикл обслуговування,

– заявив він.

На його думку, це дозволило Ірану використовувати застарілі технології для того, щоби розвивати свій військово-промисловий комплекс.

"Вони у 2018 році змогли посадити американський MQ-9 безпілотник. Один із надсучасних безпілотників Штатів", – сказав експерт з міжнародної безпеки фонду Демініціативи ім. Ілька Кучеріва.

Жовтенко заявив, що іранці розібрали цей БПЛА, і використовуючи свою технологічну базу, на основі технологій, які знайшли в ньому, вийшли на виробництво ударних безпілотників. Зокрема, "Shahed" та "Mohajer".

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