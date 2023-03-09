Високопоставлений представник міністерства оборони США заявив, що Іран, по суті, випробовує свою зброю за допомогою війни в Україні.
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У США стурбовані співпрацею Ірану з Росією
Невдовзі міністр оборони США Ллойд Остін приїде до Ізраїлю. Сторони обговорюватимуть ірано-російську військову співпрацю. Один із високопоставлених чиновників американського оборонного відомства зауважив, що Іран, по суті, руками росіян використовує Україну як "випробувальний майданчик" для своєї зброї.
Усі мають бути готові до того, як виглядатимуть сценарії погроз, коли Іран візьме тактику, методи та процедури, які він вивчив в Україні, і почне використовувати цю тактику примусу тут (на Близькому Сході – 24 Канал),
– сказав чиновник.
При цьому він додав, що Росія готова передати Ірану свої передові технології, аби лиш отримати від нього нову партію "смертоносної допомоги".
Що відомо про співпрацю Ірану з Росією
- На початку 2023 року Іран передав Росії близько 100 мільйонів куль та 300 тисяч снарядів.
- Також Іран постачає країні-агресорці дрони-камікадзе "Шахід", які окупанти активно та регулярно використовують для атак по об'єктах критичної інфраструктури України.
- Крім цього, з осені 2022 року тривають розмови про те, що Іран може передати Росії свої балістичні ракети. Проте поки що цього не трапилось. Військові оглядачі ставляться до цього скептично і не вважають, що це станеться.