Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, видання Financial Times маніпулює, щоб виправдати те, що США не передають Україні балістичні ракети ATACMS.

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На думку Коваленка, видання Financial Times у своєму матеріалі маніпулюють, щоб виправдати те, що США не передають Україні балістичні ракети ATACMS. Журналісти поширюють тезу, що Штати не дадуть озброєння, допоки Росія не отримає балістичні ракети від Ірану.

Військовий оглядач зазначив, що насправді росіяни не купують таке озброєння в Ірану, бо не розуміють, як і навіщо його застосовувати.

Ці балістичні ракети вони зможуть використовувати як елемент терору проти цивільного населення. Але навіщо їм купувати ракети в Ірану, якщо для цього використовують С-300 та С-400, налаштовані на удари по поверхні,

– вважає він.

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