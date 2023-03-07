Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, видання Financial Times маніпулює, щоб виправдати те, що США не передають Україні балістичні ракети ATACMS.
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Росіяни мають ракети для цих цілей
На думку Коваленка, видання Financial Times у своєму матеріалі маніпулюють, щоб виправдати те, що США не передають Україні балістичні ракети ATACMS. Журналісти поширюють тезу, що Штати не дадуть озброєння, допоки Росія не отримає балістичні ракети від Ірану.
Військовий оглядач зазначив, що насправді росіяни не купують таке озброєння в Ірану, бо не розуміють, як і навіщо його застосовувати.
Ці балістичні ракети вони зможуть використовувати як елемент терору проти цивільного населення. Але навіщо їм купувати ракети в Ірану, якщо для цього використовують С-300 та С-400, налаштовані на удари по поверхні,
– вважає він.
Чи буде Росія купувати в Ірану ракети: дивіться відео
Росія не купує ракети в Ірану: що пише FT
- За даними видання Financial Times, у Кремлі утримуються від закупівель іранських балістичних ракет великої дальності, які летять швидше за швидкість звуку і мають велике бойове навантаження
- До такого рішення Росія схиляється, тому що, за оцінками країн НАТО, найбільш стримуючим фактором була погроза США надати Києву довгоочікувану ракетну систему ATACMS, дальність дії якої становить 300 кілометрів. Тобто ракети такої дальності зможуть бити по території Росії.
- Посол США в НАТО Джуліанна Сміт заявила, що західні союзники вважають такі відносини між Росією та Іраном "надзвичайно тривожними". Попри це, західні чиновники вважають, що Росія може змінити своє рішення. Зокрема, через те, що у них загострюється нестача власних високоточних боєприпасів, а внутрішнє виробництво – падає.