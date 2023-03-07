Про це 24 Каналу розповів російський публіцист і опозиціонер із США Андрій Піонтковський. Дані про відповідні "військові ігри" наводили в матеріалі видання The New York Times.

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Як розповів Піонтковський, зараз ЗСУ можуть обстрілювати окупантів на 80 кілометрів завдяки ракетам GMLRS та була інформація про передачу бомб GLSDB на 160 кілометрів. Це дозволить покрити перешийок та північну частину Криму.

Він переконаний, що зрештою Україна отримає ракети ATACMS на 300 кілометрів, щоб діставати усі тимчасово окуповані території.

ATACMS будуть. До періоду вирішальних битв які, як вважають військові експерти, почнуться на кінець квітня – початок травня. Як правильно підкреслив генерал Годжес, ATACMS буде достатньо для розгрому військового угруповання в Криму та їх ізоляції. Це безумовно стане тригером до внутрішньополітичних процесів в бункері,

– вважає Піонтковський.

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Він нагадав – Сполучені Штати та інші західні союзники з приводу передачі практично кожного виду зброї говорили, що це може підняти ескалацію у війні. Але згодом все одно передавали. Це відбувалося і з HIMARS, і з 155-міліметровими артилерійськими установками, і з Patriot, і з танками тощо.

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