Про це в ефірі 24 Каналу розповів екскомандир спецназу Ізраїлю, доброволець української армії Денис Десятник. За його словами, Росія повинна знати, що якщо буде продовжувати атаки на Україну, то ЗСУ можуть вдарити по Москві.
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Ракети потрібні для захисту від ворога
Денис Десятник зазначив, що наразі далекобійні ракети вкрай потрібні Україні для захисту. Росія повинна знати, що у випадку продовження атак по нашій країні, ЗСУ зможуть вдарити у відповідь.
Більше далекобійних ракет наразі потрібні нам для захисту. Щоб ворог знав, що якщо вони будуть продовжувати будь-які дії, то ми можемо вдарити і по Москві, і по будь-якій точці Росії,
– підкреслив військовий.
Також доброволець української армії додав: якщо Україна матиме ці далекобійні ракети, то росіяни будуть знати про це і боятися ЗСУ.
Десятник про далекобійні ракети: дивіться відео
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