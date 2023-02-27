Об этом в эфире 24 Канала рассказал экскомандир спецназа Израиля, доброволец украинской армии Денис Десятник. По его словам, Россия должна знать, что если будет продолжать атаки на Украину, то ВСУ могут ударить по Москве.

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Ракеты нужны для защиты от врага

Денис Десятник отметил, что дальнобойные ракеты крайне нужны Украине для защиты. Россия должна знать, что в случае продолжения атак по нашей стране, ВСУ смогут ударить в ответ.

Более дальнобойные ракеты сейчас нужны нам для защиты. Чтобы враг знал, что если они будут продолжать какие-либо действия, то мы можем ударить и по Москве, и по любой точке России,

– подчеркнул военный.

Также доброволец украинской армии добавил: если у Украины будут эти дальнобойные ракеты, то россияне будут знать об этом и бояться ВСУ.

Десятник о дальнобойных ракетах: смотрите видео

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