Об этом в эфире 24 Канала рассказал экскомандир спецназа Израиля, доброволец украинской армии Денис Десятник. По его словам, Россия должна знать, что если будет продолжать атаки на Украину, то ВСУ могут ударить по Москве.
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Ракеты нужны для защиты от врага
Денис Десятник отметил, что дальнобойные ракеты крайне нужны Украине для защиты. Россия должна знать, что в случае продолжения атак по нашей стране, ВСУ смогут ударить в ответ.
Более дальнобойные ракеты сейчас нужны нам для защиты. Чтобы враг знал, что если они будут продолжать какие-либо действия, то мы можем ударить и по Москве, и по любой точке России,
– подчеркнул военный.
Также доброволец украинской армии добавил: если у Украины будут эти дальнобойные ракеты, то россияне будут знать об этом и бояться ВСУ.
Десятник о дальнобойных ракетах: смотрите видео
Последние новости о военной помощи Украине
- 26 февраля в Киев прибыл министр обороны Эстонии Ханно Певкур. Он встретился с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и объявил об очередном пакете военной помощи Украине.
- На этот раз в пакете, который Эстония передала Украине для защитников, будет оружие и оборудование. Речь идет о полевом мобильном госпитале Role 2, автоматах и пистолетах, БпЛА, тепловизорах, генераторах, зарядных устройствах, а также одежде.
- Болгария возобновляет производство советских 122-миллиметровых артиллерийских боеприпасов для Вооруженных сил Украины. Так, предприятие Терем в болгарском городе Костенец прекратило производство снарядов в 1988 году, а в январе 2022 года возобновило их производство.
- Германия продолжает предоставлять Украине оружие и технику. Более того, Берлин увеличил количество помощи и решил предоставить 300 тысяч снарядов для зенитной самоходной артиллерийской установки Gepard.