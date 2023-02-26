Під час зустрічі міністри обговорили й подальшу консолідацію зусиль у відсічі Росії та реалізацію двосторонніх проєктів для посилення спроможностей Сил оборони України. А також вшанували полеглих українських воїнів на Михайлівській площі та поклали квіти до Стели пам’яті.

Варте уваги Рік повномасштабної війни в цифрах: втрати ворога, повітряні тривоги, допомога партнерів

Що включає пакет військової допомоги

Цього разу у пакеті, який Естонія передала Україні для захисників, буде зброя та обладнання. Мовиться, зокрема, про:

польовий мобільний шпиталь Role 2,

автомати та пістолети,

БПЛА,

тепловізори,

генератори,

зарядні пристрої,

а також одяг.

Варто зазначити, що раніше Естонія передавала також ракети протитанкового ракетного комплексу Javelin, гаубиці, протитанкові міни, протитанкові гранатомети, міномети, транспортні засоби, засоби зв’язку, медичне приладдя, засоби індивідуального захисту та пакети сухих кормів.

Допомагала вона й у співпраці з іншими країнами. Так, разом з Німеччиною вона передала Україні два польові госпіталі та медичне приладдя на суму майже 15 мільйонів євро. А тепер разом з Нідерландами та Норвегією подарувала третій польовий госпіталь на суму 7,8 мільйона євро, який прибуде в Україну найближчими тижнями.

Загалом Естонія передала Україні військової допомоги на суму в майже 400 мільйонів євро, що становить більше 1% ВВП держави. Тож партнер нашої держави проситиме фінансову компенсацію за подароване обладнання через Європейський фонд миру, з якого на основі вже прийнятих рішень отримає її в розмірі 156 мільйонів євро.

Естонія вірить у перемогу України

Олексій Резніков зазначив, що візит до Києва міністра оборони Естонії уже не перший з початку війни з 2014 року. Також він подякував Естонії за допомогу та висловив свій захват дружньою країною.

Переоцінити допомогу Естонії важко. Тільки уявіть – загальна сума допомоги Україні від Естонії уже перевищила 1% ВВП! Постійна підтримка в рамках "Рамштайну", гаубиці 155 міліметрів, ініціатива "1 мільйон снарядів 155 міліметрів для України", польові шпиталі і лікування наших воїнів – це лише невеликий перелік того, що для нас робить дружня Естонія,

– підкреслив він.

Резніков додав, що "естонський народ та уряд Естонії вірять в перемогу України і святкуватимуть її разом з нами як справжні друзі і партнери".

Натомість міністр оборони Естонії висловив підтримку Україні та наголосив, що його держава стоятиме пліч-о-пліч з нашою до самої перемоги. А також передав символічний ключ від третього військового шпиталю, який незабаром прибуде до України.