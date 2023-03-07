Об этом 24 Каналу рассказал российский публицист и оппозиционер из США Андрей Пионтковский. Данные о соответствующих "военных играх" приводили в материале издания The New York Times.

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Как рассказал Пионтковский, сейчас ВСУ могут обстреливать оккупантов на 80 километров благодаря ракетам GMLRS и была информация о передаче бомб GLSDB на 160 километров. Это позволит покрыть перешеек и северную часть Крыма.

Он убежден, что Украина получит ракеты ATACMS на 300 километров, чтобы доставать все временно оккупированные территории.

ATACMS будут. К периоду решающих сражений, которые, как считают военные эксперты, начнутся на конец апреля – начало мая. Как правильно подчеркнул генерал Ходжес, ATACMS будет достаточно для разгрома военной группировки в Крыму и их изоляции. Это безусловно станет триггером к внутриполитическим процессам в бункере,

– считает Пионтковский.

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Он напомнил, что Соединенные Штаты и другие западные союзники по поводу передачи практически каждого вида оружия говорили, что это может поднять эскалацию в войне. Но потом все равно передавали. Это происходило и с HIMARS, и со 155-миллиметровыми артиллерийскими установками, и с Patriot, и с танками.

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