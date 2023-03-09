Высокопоставленный представитель министерства обороны США заявил, что Иран по сути испытывает свое оружие с помощью войны в Украине.
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В США озабочены сотрудничеством Ирана с Россией
Вскоре министр обороны США Ллойд Остин приедет в Израиль. Стороны будут обсуждать ирано-российское военное сотрудничество. Один из высокопоставленных чиновников американского оборонного ведомства отметил, что Иран по сути руками россиян использует Украину как "испытательную площадку" для своего оружия.
Все должны быть готовы к тому, как будут выглядеть сценарии угроз, когда Иран возьмет тактику, методы и процедуры, которые он изучил в Украине, и начнет использовать эту тактику принуждения здесь (на Ближнем Востоке – 24 Канал),
– сказал чиновник.
При этом он добавил, что Россия готова передать Ирану свои передовые технологии, чтобы получить от него новую партию "смертоносной помощи".
Что известно о сотрудничестве Ирана с Россией
- В начале 2023 года Иран передал России около 100 миллионов пуль и 300 тысяч снарядов.
- Также Иран поставляет стране-агрессору дроны-камикадзе "Шахид", которые оккупанты активно и регулярно используют для атак по объектам критической инфраструктуры Украины.
- Кроме этого, с осени 2022 года продолжаются разговоры, что Иран может передать России свои баллистические ракеты. Однако пока этого не произошло. Военные обозреватели относятся к этому скептически и не считают, что это произойдет.