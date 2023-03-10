Однак Іран теж може побоюватись передавати Росії балістичні ракети, щоб не отримати нові санкції з боку Заходу. Про це 24 Каналу розповів заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов.
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Іран не буде спустошувати свої склади
Він припустив, що іранська влада може вважати, що ціна, яку вона отримає за ці ракети, буде меншою, ніж шкода, яку зазнає в результаті їх продажу.
За словами Данилова, Іран не був готовий до продажу ракет Росії, а лише для обговорення цієї теми, щоб торгуватися та тягнути час.
Очевидно, що Москва надіслала запит на постачання ракет ще в травні минулого року, коли почалися переговори з Іраном по продажу БпЛА. Швидше, це не Росія побоюється того, що у нас з'являться далекобійні ракети, а іранці наслідків для себе,
– наголосив експерт.
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Також з'явилася інформація, що Іран таємно передав близько 100 мільйонів куль та 300 тисяч снарядів Росії, а ще нелетальні засоби, зокрема каски та бронежилети.
Очевидно, що це єдине, чим Іран може допомогти Росії. Але питання в тому, чи буде Тегеран надалі постачати – особливо снаряди,
– вважає заступник директора Центру близькосхідних досліджень.
На його думку, враховуючи безпекову ситуацію, в якій перебуває Іран, навряд він буде спустошувати свої склади.
"Надалі будуть постачання, але не масштабні", – резюмував Сергій Данилов.
Співпраця Ірану та Росії: думка аналітиків
- Ексспівробітник КДБ Сергій Жирнов наголосив, що росіяни не тільки розплатилася з Іраном за зброю готівкою, щоби обійти санкції, вони ще за свої гроші в Ірані будують атомну електростанцію. Він припустив, що Росія може передати іранцям навіть тактичну ядерну зброю.
- Політолог Андрій Вігірінський вважає, що Захід міг попередити Москву, що вони нададуть Україні ракети ATACMS, якщо Іран почне постачати Росії балістичні ракети, і вона буде завдавати їми удари по території України.
- Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус відзначив, що Іран не буде допомагати Росії просто так, а буде висувати країні-агресорці свої вимоги. Ус розповів: за інформацією Саудівської Аравії, Іран готує агресію проти них. Також Іран допомагає хуситам, які воюють проти Саудівської Аравії. Тому ракети можуть знадобитись Ірану.