Однак Іран теж може побоюватись передавати Росії балістичні ракети, щоб не отримати нові санкції з боку Заходу. Про це 24 Каналу розповів заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов.

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Іран не буде спустошувати свої склади

Він припустив, що іранська влада може вважати, що ціна, яку вона отримає за ці ракети, буде меншою, ніж шкода, яку зазнає в результаті їх продажу.

За словами Данилова, Іран не був готовий до продажу ракет Росії, а лише для обговорення цієї теми, щоб торгуватися та тягнути час.

Очевидно, що Москва надіслала запит на постачання ракет ще в травні минулого року, коли почалися переговори з Іраном по продажу БпЛА. Швидше, це не Росія побоюється того, що у нас з'являться далекобійні ракети, а іранці наслідків для себе,

– наголосив експерт.

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Також з'явилася інформація, що Іран таємно передав близько 100 мільйонів куль та 300 тисяч снарядів Росії, а ще нелетальні засоби, зокрема каски та бронежилети.

Очевидно, що це єдине, чим Іран може допомогти Росії. Але питання в тому, чи буде Тегеран надалі постачати – особливо снаряди,

– вважає заступник директора Центру близькосхідних досліджень.

На його думку, враховуючи безпекову ситуацію, в якій перебуває Іран, навряд він буде спустошувати свої склади.

"Надалі будуть постачання, але не масштабні", – резюмував Сергій Данилов.

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