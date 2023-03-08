Про це у коментарі 24 Каналу заявив ексспівробітник КДБ і служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. За його словами, ситуація може бути навіть гірше. Мовляв, росіяни за свої гроші в Ірані будуть атомну електростанцію. Водночас за даними видання Financial Times, Росія побоюється купувати в Ірану балістичні ракети.

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"Росіяни можуть передати іранцям навіть тактичну ядерну зброю. А це – найбільша небезпека, якої боїться Ізраїль, Саудівська Аравія та США", – сказав Жирнов.

Чи одумається Путін

Ексспівробітник КДБ переконаний, що чекати від Владіміра Путіна, що той схаменеться – не треба.

Путін зараз взагалі "відморожений". Чекати від нього певних прагматичних рішень, що він зараз одумається, що на нього десь там натиснуть...,

– сказав Жирнов.

Він зауважив, що на російського диктатора не дуже сильно тиснуть щодо цього.

"Китай тисне зовсім в інший бік. Тому що Сі Цзіньпін також контактує з Іраном і теж дуже активного його підтримує. Лукашенко після поїздки в Китай або з'їздив, або планує поїхати в Іран", – розказав ексспівробітник КДБ.

На його думку, вибудовується певна вісь – Росія – Білорусь – Китай – Іран. За його словами, нічого хорошого це не передбачає.

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Внутрішні проблеми в країнах

Сергій Жирнов вважає, що в Ірані нині дуже сильно ускладнилася внутрішня ситуація.

"Народ виступає проти ісламських представників релігії, які захопили владу. 6 місяців тому приблизно 1,5 тисячі людей були засуджені до смертної кари після виступів в Ірані", – розказав він.

Ексспівробітник КДБ і служби зовнішньої розвідки Росії зауважив, що в кожній із країн, які є біля Володимира Путіна, є серйозні внутрішні проблеми. Зокрема, і в Китаї.

"В Китаї дуже серйозна економічна ситуація несприятлива", – сказав Жирнов.

Він зазначив, що в КНР є проблеми після коронавірусу, а також, зокрема, з нерухомістю та банками.

"Звісно є ресурси, набагато більші, ніж в Ірану, але в них теж проблеми є", – розказав Сергій Жирнов.

Чи будуть співпрацювати Росія та Іран

Він переконаний, що співпраця Росії з Іраном буде продовжуватися.

Путін є запасним кругом для Ірану, а Іран – є запасним кругом для Путіна. "Країни-ізгої" одне одного знайшли,

– зазначив ексспівробітник КДБ і служби зовнішньої розвідки Росії.

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