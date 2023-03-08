Об этом в комментарии 24 Каналу заявил экс-сотрудник КГБ и службы внешней разведки России Сергей Жирнов. По его словам, ситуация может быть даже хуже. Мол, россияне за свой счет в Иране строят атомную электростанцию. В то же время, по данным издания Financial Times, Россия опасается покупать у Ирана баллистические ракеты.
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"Россияне могут передать иранцам даже тактическое ядерное оружие. А это – самая большая опасность, которой боится Израиль, Саудовская Аравия и США", – сказал Жирнов.
Одумается ли Путин
Экс-сотрудник КГБ убежден, что ждать от Владимира Путина, что тот опомнится – не надо.
Путин сейчас вообще "отморожен". Ждать от него определенных прагматических решений, что он сейчас одумается, что на него где-то там нажмут...,
– сказал Жирнов.
Он отметил, что на российского диктатора не очень сильно давят по этому поводу.
"Китай давит совсем в другую сторону. Потому что Си Цзиньпин также контактирует с Ираном и тоже очень активно его поддерживает. Лукашенко после поездки в Китай либо съездил, либо планирует поехать в Иран", – рассказал экс-сотрудник КГБ.
По его мнению, выстраивается определенная ось – Россия – Беларусь – Китай – Иран. По его словам, ничего хорошего это не предполагает.
Будут ли и дальше сотрудничать Россия и Иран: смотрите видео
Внутренние проблемы в странах
Сергей Жирнов считает, что в Иране сейчас очень сильно усложнилась внутренняя ситуация.
"Народ выступает против исламских представителей религии, захвативших власть. 6 месяцев назад примерно 1,5 тысячи человек были приговорены к смертной казни после выступлений в Иране", – рассказал он.
Экс-сотрудник КГБ и службы внешней разведки России отметил, что в каждой из стран, возле Владимира Путина, есть серьезные внутренние проблемы. В частности, и в Китае.
"В Китае очень серьезная экономическая ситуация неблагоприятна", – сказал Жирнов.
Он отметил, что у КНР есть проблемы после коронавируса, а также, в частности, с недвижимостью и банками.
"Конечно, есть ресурсы, намного больше, чем у Ирана, но у них тоже проблемы есть", – рассказал Сергей Жирнов.
Будут ли сотрудничать Россия с Ираном
Он убежден, что сотрудничество России с Ираном будет продолжаться.
Путин является запасным кругом для Ирана, а Иран – запасным кругом для Путина. "Страны-изгои" друг друга нашли,
– отметил экс-сотрудник КГБ и службы внешней разведки России.
Сотрудничество России с Ираном: последние новости
- Иран тайно передал России около 100 миллионов пуль и 300 тысяч снарядов, а также бронежилеты и шлемы. Вероятно, это все россияне могут использовать в войне России с Украиной.
- Чтобы избавиться от части санкций, Иран пытается шантажировать Запад. Иран заявляет, что выступает за мир и до сих пор опровергает свое военное сотрудничество с Россией.
- Глава Центрального разведывательного управления США обеспокоен тем, что сотрудничество между Москвой и Тегераном усилилось. По его словам, Россия помогает Ирану развивать его ракетную программу.