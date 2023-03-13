Иран представил новый БПЛА: чье оружие напоминает разработка

Иран представил ударный беспилотник Shahed-191 с новой мобильной системой запуска. Этот беспилотник может летать на 1500 километров, а его максимальная скорость может быть 350 километров в час. Такие иранские разработки имеют "культ карго".

Об этом в комментарии 24 Каналу заявил военный эксперт и главный редактор Defense Express Олег Катков. Он предполагает, что этот БПЛА имеет скорость 650 – 850 километров в час, ведь у него реактивный двигатель.

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"Они в свое время сбили американский RQ-170, который сделали по технологии Stealth" – "летающее крыло". И после этого начали просто копировать сам внешний вид этого дрона", – заявил он.

Катков считает, что это "культ карго", ведь скопировать вид снаружи возможно, но достаточно сложно скопировать электронику, программное обеспечение, станцию управления.

"Фразы относительно дальности полета, надо понимать, что они зависят не от возможности беспилотника пролететь определенное расстояние, а от возможности иметь связь с этим беспилотником", – рассказал военный эксперт.

По словам главного редактора Defense Express, для этого Соединенные Штаты используют спутниковую связь, которая позволяет нивелировать дальность от систем управления.

Когда говорится, что используется наземная станция управления, все зависит от дальности прямой связи, которая составляет 150 – 200 километров. Это будет реальная дальность,

– отметил Олег Катков.

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Характеристики нужно фильтровать

Он убежден, что нужно очень внимательно отфильтровывать все характеристики иранского вооружения.

"Если так слушать, то у них больше "аналоговнет" на вооружении, чем даже в России", – сказал военный эксперт.

Военное сотрудничество

Он отметил, что здесь есть вопросы сотрудничества Ирана с Россией, ведь этот беспилотник достаточно похож на БПЛА С-70 "Охотник". Он был разработан в России и до сих пор остается в опытных образцах.

Скорее всего, определенный обмен технологиями между Москвой и Тегераном происходит, его результат можно было увидеть недавно,

– подытожил главный редактор Defense Express.

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