Російські безпілотники час від часу порушують повітряний простір Польщі. І є багато питань щодо того, як там реагують на такі інциденти.

Про це 24 Каналу розповів авіаційний експерт Констянтин Криволап, зауваживши, що Росія продовжує свої "експерименти" з порушенням повітряного простору країн НАТО. Вони перевіряють, що саме там робитимуть у відповідь на таку загрозу.

Якою має бути реакція на такі інциденти?

Як наголосив Криволап, якщо Польща таки реагуватиме на такі інциденти, то можуть бути навіть дискусії про застосування 5 статті НАТО. Це стосується і випадків з прольотами "Шахедів" по території Румунії. Однак там по-іншому підійшли до цієї проблеми.

Румуни пішли іншим шляхом. Вони розуміють, що є стандарти НАТО, але є й вищий рівень юрисдикції – румунські закони. Вони ухвалили рішення у парламенті, що все, що залітає на територію Румунії, має бути збити. З того часу туди перестали залітати російські дрони,

– сказав Криволап.

Поляки не змогли ухвалити таке рішення. І російські дрони час від часу продовжують порушувати повітряний простір їхньої країни.

"Шахеди" у Польщі: коротко