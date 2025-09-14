Те, що російські БпЛА порушили повітряний простір Польщі, варто розцінювати як акт агресії з боку Росії. Це має визнати не лише польський уряд, а й члени НАТО.

Таку думку в етері 24 Каналу висловив генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, зазначивши, що після такого інциденту варто було б терміново зібратися усім членам Північноатлантичного альянсу для відпрацювання моделі поведінки в такій ситуації.

Шахеди в Польщі: НАТО має діяти спільно з Україною

Генерал армії наголосив на тому, що у випадку повторення ситуації з порушенням повітряного простору Польщі мали б бути застосовані не тільки дії для збиття цих БпЛА, а й контрудари по об'єктах запуску цих дронів. Маломуж вкотре зауважив на тому, що Путін розуміє тільки реальну силу.

"Путін як раз хотів продемонструвати, що блок НАТО не здатний захистити себе і 5 статтю він не використає. Польща та низка інших країн, зокрема США, вирішили не напружувати ситуацію. Трамп і Венс вказали, що це могла бути помилка", – озвучив Маломуж.

Проте, з його слів, всі факти вказують на те, що в ніч на 10 вересня Росія цілеспрямовано атакувала Польщу своїми безпілотниками. Сьогодні, як зазначив генерал армії, Європа має замислитись над тим, як організувати систему захисту. Перший етап – розмістити військових на кордоні з Білоруссю, де проходять військові навчання. Другим етапом має стати формування протиударного блоку для протидії російським БпЛА і ракетам.

Має бути стратегічна позиція НАТО, другий складник – попередження по оперативних і дипломатичних каналах про те, що не тільки недопустимим є повторення ситуації, а що зворотний хід матиме системну відповідь. Наступний етап – мають бути сформовані ударні сили,

– зазначив Маломуж.

Зі слів генерала армії, важливим є наявність систем відстеження запуску дронів, систем РЛС, РЕБ, а також завдання ударів по повітряних цілях. Маломуж переконаний, що Польщі треба готуватися протидіяти надалі не лише російським БпЛА, а й ракетам різних типів. Для цього варто мати Patriot, IRIS-T, SAMP/T, літаки F-16 і F-35. Польща, з його слів, має діяти спільно з Україною, яка сьогодні перебуває на передових фронтах протидії "Шахедам" та російським ракетам.

"Все, що напрацювало НАТО, має бути у комплексі з Україною. Ми формуємо єдину модель дальнього виявлення пусків "Шахедів", визначення траєкторії польоту. Мають бути застосовані РЕБ 5 і 6 покоління, а не 4, які нам дали, що можуть нейтралізувати БпЛА лише частково. Це буде перший потужний щит", – озвучив Маломуж.

В разі, якщо російський дрон все ж залетить у повітряний простір Польщі чи країн Балтії, слід передбачити другий щит. Зі слів генерала армії, у такому випадку Україна мала б надати партнерам координати виявлених повітряних цілей для їх збиття.

Маломуж переконаний, що сьогодні Європа має тиснути на Трампа всіма засобами. Сьогодні ескалація війни, на його думку, відбувається через те, що немає контрдій в бік Росії.

Які кроки зробив блок НАТО після інциденту 10 вересня: