Росія атакувала Суми "Шахедами" зі шрапнеллю: що про них відомо та наскільки небезпечні

Російські війська завдали удару по житлових кварталах Сум у ніч на 22 листопада. Ймовірно, місто атакували "Шахеди" з бойовою частиною ТБ БЧ-50.

Повідомляє 24 Канал із посиланням на Defence Express. Втім, наразі невідомо, чи це був повністю шрапнельний заряд для "Шахеда".

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Якими "Шахедами" могли атакувати Суми

Начальник Сумської ОВА Володимир Артюх повідомив, що "Шахеди", які атакували Суми, були споряджені шрапнеллю. У виданні зазначили, що йдеться про уражаючі елементи, які зазвичай мають форму кульок, що розлітаються під час вибуху, і є основним засобом ураження, переважаючи фугасну дію боєприпаса.

Такі боєприпаси найбільш ефективні для ураження живої сили поза укриттями. Але у випадку удару по житлових районах міста мова йде про бажання рашистів просто вбивати цивільне населення,

– зазначили у виданні.

Характеристики "Шахеда" з бойовою частиною ТБ БЧ-50 / Фото Defence Express

Наразі немає точної інформації, чи використовуються для "Шахедів" повністю шрапнельні заряди, чи це модифікація вже відомої бойової частини комбінованої дії. Річ у тому, що зараз росіяни активно застосовують Shahed-136, оснащені бойовою частиною ТБ БЧ-50.

Це, в першу чергу, термобаричний боєприпас, до якого додано 2 300 готових уражаючих елементів у вигляді сталевих кульок діаметром 9 міліметрів, що виконують роль шрапнелі.

Таким чином, для ТБ БЧ-50 шрапнель є лише одним із засобів ураження, тоді як основним залишається термобарична компонента з твердою сумішшю однотактової дії.

Попри те, що використання "Шахедів" із бойовою частиною ТБ БЧ-50 виглядає найбільш імовірним, існує припущення, що росіяни могли розробити й повністю шрапнельну версію. Однак її ефективність буде нижчою через обмежену здатність шрапнелі пробивати перешкоди.

Саме тому необхідно не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, перебувати в укритті, або, хоча б, використовувати правило "двох стін".