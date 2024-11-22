Россия атаковала Сумы "Шахедами" со шрапнелью: что о них известно и насколько опасны

Российские войска нанесли удар по жилым кварталам Сум в ночь на 22 ноября. Вероятно, город атаковали "Шахеды" с боевой частью ТБ БЧ-50.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Defence Express. Впрочем, пока неизвестно, был ли это полностью шрапнельный заряд для "Шахеда".

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Какими "Шахедами" могли атаковать Сумы

Начальник Сумской ОВА Владимир Артюх сообщил, что "Шахэды", которые атаковали Сумы, были снаряжены шрапнелью. В издании отметили, что речь идет о поражающих элементах, которые обычно имеют форму шариков, разлетающихся при взрыве, и являются основным средством поражения, превосходящим фугасное действие боеприпаса.

Такие боеприпасы наиболее эффективны для поражения живой силы вне укрытий. Но в случае удара по жилым районам города речь идет о желании рашистов просто убивать гражданское население,

– отметили в издании.

Характеристики "Шахеда" с боевой частью ТБ БЧ-50 / Фото Defence Express

Пока нет точной информации, используются ли для "Шахедов" полностью шрапнельные заряды, или это модификация уже известной боевой части комбинированного действия. Дело в том, что сейчас россияне активно применяют Shahed-136, оснащенные боевой частью ТБ БЧ-50.

Это, в первую очередь, термобарический боеприпас, к которому добавлено 2 300 готовых поражающих элементов в виде стальных шариков диаметром 9 миллиметров, выполняющих роль шрапнели.

Таким образом, для ТБ БЧ-50 шрапнель является лишь одним из средств поражения, тогда как основным остается термобарическая компонента с твердой смесью однотактового действия.

Несмотря на то, что использование "Шахедов" с боевой частью ТБ БЧ-50 выглядит наиболее вероятным, существует предположение, что россияне могли разработать и полностью шрапнельную версию. Однако ее эффективность будет ниже из-за ограниченной способности шрапнели пробивать препятствия.

Именно поэтому необходимо не игнорировать сигналы воздушной тревоги, находиться в укрытии, или, хотя бы, использовать правило "двух стен".