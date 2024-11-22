Вибухи в Сумах пролунали о 5:11, 5:12, 5:24 22 листопада. У Сумській міській адміністрації повідомили, що Росія вдарила по житловому мікрорайону обласного центру.

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Суми вперше атакували дрони зі шрапнеллю

У Міністерстві внутрішніх справ України повідомили, що Росія атакувала Суми трьома дронами-камікадзе.

Начальник Сумської ОВА Володимир Артюх розповів, що Росія вперше вдарила по Сумах "Шахедами" зі шрапнеллю.

Ця зброя застосовується для знищення людей, а не для знищення об'єктів. В Сумах це вперше,

– наголосив очільник ОВА.

У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що станом на 8:22 проводили пошуково-рятувальні та аварійно-відновлювальні роботи. На місцях подій працювали:

рятувальники,

посилені слідчо-оперативні групи поліції,

вибухотехніки.

Також Україна документувала воєнні злочини Росії.

Які пошкодження спричинили росіяни

Уранці (22 листопада – 24 Канал) війська Росії атакували Суми трьома дронами-камікадзе. Пошкоджені 12 багатоповерхових та 5 приватних житлових будинків, магазин та 3 автомобілі,

– розповіли в МВС України.

Глава Сумської ОВА повідомив, що друге російський дрон влучив в район мосту з вулиці Сумської артбригади на проспект Свободи. Внаслідок удару там:

впала електроопора,

зруйновані приміщення шиномонтажу,

вибиті понад 100 вікон у багатоповерхівці.

Внаслідок удару росіян в Сумах пошкоджене приміщення Державної екологічної інспекції. Там тимчасово призупинили приймання громадян та не працює гаряча лінія.

Наслідки атаки по Сумщині: дивіться відео

Багато за цей рік, за останні місяці ударів, які призначались виключно для знищення цивільного населення. Ніяких об'єктів військових тут немає,

– сказав начальник Сумської ОВА Володимир Артюх Суспільному.

Варто зауважити, що в місті почав діяти штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій у школах № 15 і № 2. Там приймають заявив від постраждалих на обстеження пошкодженого житла та консультуватимуть з інших питань. У штаб можна зателефонувати за номером 0665437677.

Наслідки атаки по Сумах / фото ОВА, Суспільного, Кордон.Медіа, поліції

Люди поранені, загиблі та, можливо, під завалами

Внаслідок атаки росіян по житловому мікрорайону, попередньо, 2 людини загинули, 12 зазнали поранень різного ступеня тяжкості,

– заявили в ОВА.

Суспільне повідомило, що внаслідок удару загинув 30-річний чоловік.

Рятувальники повідомили, що з багатоквартирного житлового будинку, який зазнав значних пошкоджень, деблокували двох постраждалих та передали їх медикам швидкої.

Рятувальники витягували людей з-під завалів: дивіться відео

Очільник Сумського осередку ГО "Добробат" Олексій Клюєв в ефірі КИЇВ24 розповів, що в потрощених будинках ще працюють рятувальники. Під завалами ще, ймовірно, залишаються люди.

Під завалами в Сумах можуть бути люди / фото ДСНС та ОВА