В окупованому Донецьку одружилися "коханка Путіна" Мізуліна та співак "Шаман"
- Катерина Мізуліна та співак Ярослав "Шаман" Дронов одружилися в окупованому Донецьку, на церемонії був присутній очільник "ДНР" Денис Пушилін.
- Пара підтримує Володимира Путіна та російську агресію проти України, і одяглися у стилізовану військову форму радянських часів для весільної церемонії.
Очільниця російської організації "Ліга безпечного інтернету" Катерина Мізуліна та співак Ярослав "Шаман" Дронов оголосили про весілля. Подія відбулася в окупованому Донецьку.
Про це пише 24 Канал із посиланням на "Новини Донбасу".
Дивіться також "Націоналізація" майна на Луганщині: російська влада продовжує забирати житло в українців
Що відомо про весілля "Шамана" та Мізуліної?
Пара опублікувала в соцмережах ролик із весільною церемонією. Подія відбулася в РАЦСі окупованого Донецька. Серед гостей на церемонії був присутній, зокрема, очільник угруповання "ДНР" Денис Пушилін.
Весілля пропагандистів у Донецьку: дивіться фото з соцмереж пари
Ярослав Дронов та Катерина Мізуліна є прихильниками Володимира Путіна та підтримують російську агресію проти України. Наречений і наречена одягнені у своєрідну подобу військової форми радянських часів і чорні штани.
На опублікованому відео видно вивіску "Управління запису актів цивільного стану" Ворошиловського району міста Донецька, яке з 2014 року окуповане Росією.
Відомо, що до 2024 року "Шаман" був одружений з топменеджером холдингу USM мільярдера Алішера Усманова і віцепрезидентом компанії "Мегафон" Оленою Мартиновою.
Останні новини про окуповані території: що відомо?
Нагадаємо, що Росія планує відновлювати роботу драмтеатру в Маріуполі, який вона бомбардувала на початку повномасштабного вторгнення в Україну.
Реконструкцію будівлі, зведеної ще за радянських часів, здійснює компанія зі Санкт-Петербурга. Росіяни вже запланували перші вистави на новорічні свята з творами Пушкіна, Чехова та радянської класики.
Також відомо, що Росія узаконила примусову мобілізацію на окупованих територіях України. Окупаційна влада здійснює "квартирні обходи" для збору даних, а "добровольчі батальйони" формуються через шантаж і загрозу втрати роботи.