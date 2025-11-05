В окупованому Донецьку одружилися "коханка Путіна" Мізуліна та співак "Шаман"

Очільниця російської організації "Ліга безпечного інтернету" Катерина Мізуліна та співак Ярослав "Шаман" Дронов оголосили про весілля. Подія відбулася в окупованому Донецьку.

Про це пише 24 Канал із посиланням на "Новини Донбасу".

Що відомо про весілля "Шамана" та Мізуліної?

Пара опублікувала в соцмережах ролик із весільною церемонією. Подія відбулася в РАЦСі окупованого Донецька. Серед гостей на церемонії був присутній, зокрема, очільник угруповання "ДНР" Денис Пушилін.

Весілля пропагандистів у Донецьку: дивіться фото з соцмереж пари

Ярослав Дронов та Катерина Мізуліна є прихильниками Володимира Путіна та підтримують російську агресію проти України. Наречений і наречена одягнені у своєрідну подобу військової форми радянських часів і чорні штани.

На опублікованому відео видно вивіску "Управління запису актів цивільного стану" Ворошиловського району міста Донецька, яке з 2014 року окуповане Росією.

Відомо, що до 2024 року "Шаман" був одружений з топменеджером холдингу USM мільярдера Алішера Усманова і віцепрезидентом компанії "Мегафон" Оленою Мартиновою.

