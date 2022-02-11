Український борщ за кордоном: шеф-кухар розповів про серйозну проблему

Український борщ має чимало поціновувачів у різних куточках світу. Продукти для приготування борщу можна знайти майже всюди, але є нюанси.

Наприклад, деякі інгредієнти коштуватимуть набагато дорожче, ніж аналогічні в Україні, через низку чинників. Про це в інтерв'ю сайту 24 каналу розповів гастродипломат Юрій Ковриженко.

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Український борщ у світі

Юрій Ковриженко розповів, що "колекціонує" країни, в яких готував борщ. Наразі їх – "двадцять дві чи двадцять друга тільки буде". Востаннє шеф-дипломат готував українську страву у Великобританії.

Молекулярний борщ шеф-дипломата здивував Червоний гід "Мішлен" / Фото з особистого архіву Юрія Ковриженка

У лютому 2021-го я готував борщ у Мексиці. Для нього не міг знайти капусту, але ми вийшли з ситуації. Взяли якийсь салат типу пекінської капусти в останній момент. Вона тримала текстуру, не розварилася,

– пригадав Ковриженко.

За його словами, в Азії є нюанси зі сметаною та взагалі з молочними продуктами, адже у більшості азіатів – лактонепереносимість. Саме тому, наприклад, в Сінгапурі двохсотграмова баночка сметани коштує дванадцять доларів.

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Борщ за 150 доларів

В Кореї був дуже дорогий буряк, коли ми готували борщ. Один бурячок коштував десь два з половиною долари. Тобто баняк борщу виходив десь під 150 – 160 доларів ціною,

– додав шеф-кухар.

Ковриженко запевнив, що за кордоном борщ сприймають "добре" та "позитивно". Проте гастродипломат наголошує, що у деяких країнах немає культури споживання супів зі шматочками, які залишаються.

Гастродипломат колекціонує країни, в яких готував борщ / Фото з особистого архіву Юрія Ковриженка

У кожній країні – різні смаки. У тій самій Кореї борщ не зайшов, а, наприклад, в Японії він користується популярністю. І це нормально,

– резюмував амбасадор української кухні у світі.

Інтерв'ю з Юрієм Ковриженком у відеоформаті: