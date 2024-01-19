Кожен політик обирає, він Чемберлен чи Черчилль: чи працює політика умиротворення агресора

Зараз перед західними політиками є лише два вибори. Вони або обирають позицію Вінстона Черчилля, який був готовий протистояти агресору. Або ж стають на бік Невілла Чемберлена, який підтримував політику умиротворення агресора.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман, прокоментувавши слова глави МЗС Великої Британії Девіда Кемерона про те, що сьогоднішні події нагадують 1930-ті роки, коли Захід спробував умиротворити агресора.

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Західні політики мають обрати, на чиєму вони боці

Як наголосив Шейтельман, Кемерон надзвичайно влучно порівняв Путіна з Гітлером. З цього виходить, що західні політики мають лише дві рольові моделі зараз – або Черчилля, або Чемберлена.

Кемерон намалював це в чистому вигляді. Вибирайте, пане Байден, пане Шольц, пане Макрон – ви Черчилль чи Чемберлен? Чемберлен віддав Гітлеру усе, що йому треба було. Здав досягнення Версальського миру; подарував Чехословаччину. І приїхав в Лондон із заявою, що приніс мир. А насправді приніс Другу світову війну,

– сказав Шейтельман.

Зрештою Чемберлен увійшов в історію як певний лузер, а Черчилль – як переможець та один із найвеличніших політиків ХХ століття. У цьому контексті важливо, що посадові особи Великої Британії підштовхують інших політиків обирати позицію Черчилля, а не Чемберлена.

Військова допомога від Заходу: коротко