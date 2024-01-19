Каждый политик выбирает, он Чемберлен или Черчилль: работает ли политика умиротворения агрессора

Сейчас перед западными политиками есть только два выбора. Они либо выбирают позицию Уинстона Черчилля, который был готов противостоять агрессору. Или становятся на сторону Невилла Чемберлена, который поддерживал политику умиротворения агрессора.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман, прокомментировав слова главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о том, что сегодняшние события напоминают 1930-е годы, когда Запад попытался умиротворить агрессора.

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Западные политики должны выбрать, на чьей они стороне

Как отметил Шейтельман, Кэмерон очень точно сравнил Путина с Гитлером. Из этого следует, что у западных политиков только две ролевые модели сейчас – либо Черчилля, либо Чемберлена.

Кэмерон нарисовал это в чистом виде. Выбирайте, господин Байден, господин Шольц, господин Макрон – вы Черчилль или Чемберлен? Чемберлен отдал Гитлеру все, что ему нужно. Сдал достижение Версальского мира; подарил Чехословакию. И приехал в Лондон с заявлением, что принес мир. А на самом деле принес Вторую мировую войну,

– сказал Шейтельман.

В конце концов, Чемберлен вошел в историю как определенный лузер, а Черчилль – как победитель и один из величайших политиков ХХ века. В этом контексте важно, что должностные лица Великобритании подталкивают других политиков выбирать позицию Черчилля, а не Чемберлена.

Военная помощь от Запада: коротко