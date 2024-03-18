Мобілізація в Україні: яке покарання у разі неявки за повісткою
Джерело:Суспільне
В Україні відбувається загальна військова мобілізація з моменту початку повномасштабного вторгнення. Громадян, які не з’явилися до військкомату за повісткою, чекає покарання.
Якщо особа не з’явилася за повісткою, яка була вручена для уточнення облікових даних та проходження військово-лікарської комісії, її чекає адміністративна відповідальність у вигляді штрафу від 1700 до 3400 гривень. Про це розповів начальник юридичної служби Житомирського обласного ТЦК та СП підполковник юстиції Євген Гуртовий.
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Як визначають покарання у разі неявки за повісткою
Гуртовий розповів, у разі, якщо особа, якій була вручена повістка для уточнення облікових даних та проходження військово-лікарської комісії, не з’явилася, її чекає адміністративна відповідальність у вигляді штрафу від 1700 до 3400 гривень.
Якщо ж ця особа вже мала адміністративне покарання протягом року, то штраф може становити від 3400 до 5100 гривень.
Він також попередив, що за неявку вже за мобілізаційним розпорядженням передбачена кримінальна відповідальність за статтею про ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, і покарання у такому випадку – позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.
Мобілізація в Україні: останні новини
- У ТЦК наголошують, що якщо чоловік отримав інвалідність після приписки до призовної дільниці або взагалі не стоїть на обліку в ТЦК, то там про його інвалідність знати не можуть. Саме тому можуть траплятися випадки, коли повістки вручають особам з інвалідністю.
- Заступниця міністра юстиції України Олена Висоцька розповіла, що є дві групи ув'язнених, яких точно не будуть мобілізовувати. Перга група – це засуджені, які отримали свої вироки за статтями проти нацбезпеки, проти державності країни, колаборанти, державні зрадники, друга група – ті, хто вчинив злочини, пов'язані з військовою службою.
- Міністр юстиції Денис Малюська вважає, що мобілізація засуджених повинна бути примусовою. За його словами, такі люди не повинні мати більше привілеїв, ніж інші громадяни. У Міністерстві юстиції підкреслили, що до Збройних Сил України можна залучити дві великі категорії громадян: тих, які перебувають у в’язниці, та тих, які вже звільнилися на свободу.