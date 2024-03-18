Мобілізація в Україні: яке покарання у разі неявки за повісткою

В Україні відбувається загальна військова мобілізація з моменту початку повномасштабного вторгнення. Громадян, які не з’явилися до військкомату за повісткою, чекає покарання.

Якщо особа не з’явилася за повісткою, яка була вручена для уточнення облікових даних та проходження військово-лікарської комісії, її чекає адміністративна відповідальність у вигляді штрафу від 1700 до 3400 гривень. Про це розповів начальник юридичної служби Житомирського обласного ТЦК та СП підполковник юстиції Євген Гуртовий.

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Як визначають покарання у разі неявки за повісткою

Гуртовий розповів, у разі, якщо особа, якій була вручена повістка для уточнення облікових даних та проходження військово-лікарської комісії, не з’явилася, її чекає адміністративна відповідальність у вигляді штрафу від 1700 до 3400 гривень.

Якщо ж ця особа вже мала адміністративне покарання протягом року, то штраф може становити від 3400 до 5100 гривень.

Він також попередив, що за неявку вже за мобілізаційним розпорядженням передбачена кримінальна відповідальність за статтею про ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, і покарання у такому випадку – позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

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