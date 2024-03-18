Мобилизация в Украине: какое наказание в случае неявки по повестке

В Украине происходит всеобщая военная мобилизация с момента начала полномасштабного вторжения. Граждан, которые не явились в военкомат по повестке, ждет наказание.

Если лицо не явилось по повестке, которая была вручена для уточнения учетных данных и прохождения военно-врачебной комиссии, его ждет административная ответственность в виде штрафа от 1700 до 3400 гривен. Об этом рассказал начальник юридической службы Житомирского областного ТЦК и СП подполковник юстиции Евгений Гуртовой.

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Как определяют наказание в случае неявки по повестке

Гуртовой рассказал, в случае, если лицо, которому была вручена повестка для уточнения учетных данных и прохождения военно-врачебной комиссии, не появилось, его ждет административная ответственность в виде штрафа от 1700 до 3400 гривен.

Если это лицо уже имело административное наказание в течение года, то штраф может составлять от 3400 до 5100 гривен.

Он также предупредил, что за неявку уже по мобилизационному распоряжению предусмотрена уголовная ответственность по статье об уклонении от призыва на военную службу по мобилизации, и наказание в таком случае – лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

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