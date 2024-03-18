Мобилизация в Украине: какое наказание в случае неявки по повестке
Источник:Суспильное
В Украине происходит всеобщая военная мобилизация с момента начала полномасштабного вторжения. Граждан, которые не явились в военкомат по повестке, ждет наказание.
Если лицо не явилось по повестке, которая была вручена для уточнения учетных данных и прохождения военно-врачебной комиссии, его ждет административная ответственность в виде штрафа от 1700 до 3400 гривен. Об этом рассказал начальник юридической службы Житомирского областного ТЦК и СП подполковник юстиции Евгений Гуртовой.
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Как определяют наказание в случае неявки по повестке
Гуртовой рассказал, в случае, если лицо, которому была вручена повестка для уточнения учетных данных и прохождения военно-врачебной комиссии, не появилось, его ждет административная ответственность в виде штрафа от 1700 до 3400 гривен.
Если это лицо уже имело административное наказание в течение года, то штраф может составлять от 3400 до 5100 гривен.
Он также предупредил, что за неявку уже по мобилизационному распоряжению предусмотрена уголовная ответственность по статье об уклонении от призыва на военную службу по мобилизации, и наказание в таком случае – лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.
Мобилизация в Украине: последние новости
- В ТЦК отмечают, что если человек получил инвалидность после приписки к призывному участку или вообще не стоит на учете в ТЦК, то там о его инвалидности знать не могут. Именно поэтому могут встречаться случаи, когда повестки вручают лицам с инвалидностью.
- Заместитель министра юстиции Украины Елена Высоцкая рассказала, что есть две группы заключенных, которых точно не будут мобилизовать. Перга группа – это осужденные, которые получили свои приговоры по статьям против нацбезопасности, против государственности страны, коллаборационисты, государственные изменники, вторая группа – те, кто совершил преступления, связанные с военной службой.
- Министр юстиции Денис Малюська считает, что мобилизация осужденных должна быть принудительной. По его словам, такие люди не должны иметь больше привилегий, чем другие граждане. В Министерстве юстиции подчеркнули, что в Вооруженные Силы Украины можно привлечь две большие категории граждан: тех, которые находятся в тюрьме, и тех, которые уже освободились на свободу.