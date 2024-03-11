О том, что повестка в ТЦК не равна дороге на “ноль” рассказали в Житомирском областном ТЦК и СП.

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Зачем обновлять данные

В ТЦК отметили, что довольно часто в соцсетях звучит претензия, которая касается вручения повесток мужчинам с инвалидностью. Однако если человек стал инвалидом после приписки к призывному участку или вообще не зарегистрирован в ТЦК, то там о его инвалидности не знают.

Такие случаи регламентируются Постановлением министра обороны №1487 от 30 декабря 2022 года, где и указано, что в случае изменения персональных данных (например, брак, изменение состояния здоровья, рождение ребенка и т.д.) военнообязанные мужчины должны в течение 7 дней сообщить об этом ТЦК,

– говорится в разъяснении.

В ТЦК добавляют, что воинский учет ведется также в местных советах, ЦНАПах и на предприятиях, где мужчины работают, то есть информацию нужно подавать и туда.

Какова ситуация с отсрочками

Большая часть работы ТЦК заключается в предоставлении отсрочек от мобилизации для тех, кто имеет соответствующие документальные основания.

Поэтому здесь постоянно напоминают мужчинам приходить и получать такую отсрочку, чтобы упростить ведение учета для центра комплектования, а себе – жизнь, – добавляют в ТЦК.

Авторы подчеркивают, что даже после признания военно-врачебной комиссией годными к военной службе мужчины не отправляются сразу на фронт. Если человек не проходил военную службу ранее, его отправляют в один из учебных центров. Если же опыт службы есть, то он может проходить обучение и слаживание уже в воинской части, которая заинтересована в таком специалисте.

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