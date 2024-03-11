Про те, що повістка в ТЦК не дорівнює дорозі на "нуль" розповіли в Житомирському обласному ТЦК та СП.

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Навіщо оновлювати дані

В ТЦК зазначили, що досить часто у соцмережах звучить претензія, яка стосується вручення повісток чоловікам з інвалідністю. Проте якщо чоловік став інвалідом після приписки до призовної дільниці або взагалі не зареєстрований у ТЦК, то там про його інвалідність не знають.

Такі випадки регламентуються Постановою міністра оборони №1487 від 30 грудня 2022 року, де і вказано, що у разі зміни персональних даних (наприклад, шлюб, зміна стану здоров’я, народження дитини тощо) військовозобов’язані чоловіки мають протягом 7 днів повідомити про це ТЦК,

– йдеться в роз'ясненні.

У ТЦК додають, що військовий облік ведуть також у місцевих радах, ЦНАПах та на підприємствах, де чоловіки працюють, тобто інформацію потрібно подавати й туди.

Яка ситуація з відстрочками

Велика частина роботи ТЦК полягає в наданні відстрочок від мобілізації для тих, хто має відповідні документальні підстави.

Тому тут постійно нагадують чоловікам приходити та отримувати таку відстрочку, щоб спростити ведення обліку для центру комплектування, а собі – життя, – додають у ТЦК.

Автори підкреслюють, що навіть після визнання військово-лікарською комісією придатними до військової служби чоловіки не вирушають одразу на фронт. Якщо людина не проходила військову службу раніше, її відправляють до одного з навчальних центрів. Якщо ж досвід служби є, то вона може проходити навчання та злагодження вже у військовій частині, яка зацікавлена у такому фахівці.

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