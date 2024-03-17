Прежде всего повестка является вызовом в ТЦК для уточнения учетных данных лица. Главная цель заключается в том, чтобы люди пришли в территориальные центры комплектования и обновили свою личную информацию.

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Почему люди с инвалидностью получают повестки

В Житомирском областном территориальном центре комплектации и социальной поддержки объяснили, почему бывают ситуации, когда повестки вручают мужчинам с инвалидностью.

В ТЦК отметили, что если человек получил инвалидность после приписки к призывному участку или вообще не стоит на учете в ТЦК, то там о его инвалидности знать не могут.

Отмечается, что такие случаи регламентируются Постановлением министра обороны №1487 от 30 декабря 2022 года, где и указано, что в случае изменения персональных данных военнообязанные мужчины должны в течение 7 дней сообщить об этом ТЦК.

То есть если бы мужчины вовремя обращались в ТЦК, таких случаев было бы существенно меньше. Военный учет ведется также в местных советах, ЦНАПах и на предприятиях, где мужчины работают, то есть информацию нужно подавать и туда. Также большой кусок работы ТЦК занимает предоставление отсрочек от мобилизации для тех, кто имеет соответствующие документальные основания,

– говорится в сообщении Житомирского ТЦК и СП.

Большой кусок работы ТЦК занимает предоставление отсрочек от мобилизации для тех, кто имеет соответствующие документальные основания.

В то же время сообщается о постоянных напоминания мужчинам приходить и получать такую отсрочку, чтобы упростить ведение учета для центра комплектования, а себе жизнь.

Речь идет также о том, что даже после признания военно-врачебной комиссией годными к военной службе мужчины не отправляются сразу на фронт. Если человек не проходил военную службу ранее, его отправляют в один из учебных центров.

Если же опыт службы есть, то он может проходить обучение и слаживание уже в воинской части, которая заинтересована в таком специалисте.