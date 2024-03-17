Сейчас в Украине объявлена всеобщая мобилизация и военное положение. Призыву подлежат военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет.

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Как действовать в случае вручения повестки на блокпосте

Юрист юридической компании "Приходько и Партнеры" Диана Терновая рассказала, что в подобной ситуации алгоритм ваших действий может быть таким:

сначала узнайте у представителя полиции причину остановки автомобиля;

проверьте у представителей ТЦК документы, поскольку это их служебное удостоверение, которое подтверждает ее принадлежность к территориальному центру комплектования и социальной поддержки;

в частности, стоит попросить предъявить приказ коменданта о полномочиях определенных представителей территориального центра комплектования на вручение повесток;

в случае неправомерных действий вызвать других представителей Национальной полиции и фиксировать правонарушения.

Где и как запрещено вручать повестки в Украине