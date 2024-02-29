Адвокат и юрисконсульт Антон Маринич рассказал, что, по закону, повестку фактически могут вручать в любом месте. По законопроектом №10449 о мобилизации, новых изменений по установлению мест вручения повесток также не предлагают.
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Как должна выглядеть повестка
Повестку по правилам выдают на имя конкретного гражданина, она должна содержать его фамилию, имя, отчество, адрес места регистрации или проживания, номер повестки, номер и дату распоряжения ТЦК.
Также в документе должны быть:
- дата и время и адрес ТЦК и СП, куда надо явиться;
- должность и ФИО руководителя ТЦК и СП, который сформировал повестку;
- подпись руководителя ТЦК и СП;
- дата выдачи повестки;
- печать ТЦК и СП.
Расписку или "корешок" повестки, где расписался человек о получении документа, оставляют в ТЦК и СП.
Где и кому вручают повестки
Юрист отмечает, что представители ТЦК и СП оповещают граждан "независимо от места их пребывания на воинском учете".
Оповещение проводят не только вручением повестки. Его могут проводить и работодатели или органы местного самоуправления. Это делается, чтобы люди прибыли в ТЦК в сроки, которые указаны в полученных ими документах,
– объясняет Маринич.
Он добавляет, что, несмотря на пребывание на воинском учете в военкомате по своему месту жительства, любой ТЦК и СП может осуществлять оповещение граждан, которые не состоят у них на учете. То есть даже если человек уже стоит на воинском учете, новую повестку все равно могут вручить. Например, если человек уехал в командировку в другой город.
Законопроект о мобилизации: последние новости
- 7 февраля Верховная Рада поддержала обновленную версию законопроекта о мобилизации в первом чтении. В целом было подано более 4 000 поправок.
- Ранее в профильном комитете объяснили, что такое "справедливая мобилизация". В частности, там отметили, что речь не о том, чтобы все обязательно попали в окопы, а о справедливом механизме ее организации и проведения. А также вручение повесток всем понятным способом.
- 26 февраля президент Владимир Зеленский подписал законопроект, который предусматривает демобилизацию срочников. Это означает немедленное их освобождение.