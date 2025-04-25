Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Владимира Зеленского основателю Daily Wire Бену Шапиро.

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Что рассказал Зеленский о мобилизации в Украине

В ответ на вопрос журналиста о "принудительной мобилизации" в Украине, Владимир Зеленский отметил, что сотни тысяч украинцев стали в ряды ВСУ добровольно.

В Украине сейчас 800 000 или 600 000 людей, которые добровольно пошли в армию. Так, действует закон о мобилизации, но это люди, которые добровольно пошли защищать Украину,

– сказал он.

В то же время украинский лидер признал, что есть отдельные инциденты, которые случаются во время мобилизации. Однако он подчеркнул, что они "не являются лицом" Украины.

"Правоохранительные органы должны гарантировать, что не будет насилия (во время мобилизации – 24 Канал)", – добавил президент.

Глава государства также отметил, что каждый спорный случай мобилизации рассматривают правоохранители.

Кроме того, Зеленский отметил, что можно по-разному относиться к мобилизации. Но этот процесс происходит с начала войны, соответствии с законодательством военного положения.

Мы хотим, чтобы был справедливый мир, спокойствие, и не было бы ничего, ни мобилизации, ни военного положения. Но пока война, пока у нас есть закон, есть мобилизация,

– сказал украинский лидер.

К слову, во время интервью Владимир Зеленский также сказал, что мобилизация в Украине будет продолжаться до тех пор, пока идет война.