Заместитель министра юстиции Украины Елена Высоцкая рассказала. что при разработке законопроекта об освобождении осужденных для службы по контракту в Вооруженных силах Украины обсуждался вопрос того, по каким статьям следует установить ограничения для мобилизации заключенных. По ее словам, пока определены две группы осужденных, которые не смогут служить в ВСУ.

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Кто из осужденных не может служить в ВСУ

Не исключают, что при рассмотрении законопроекта могут появиться и другие ограничения. По состоянию на сейчас Высоцкая рассказала подробнее об этих двух группах, которые удалось определить сразу.

Это осужденные, которые получили свои приговоры по статьям против нацбезопасности, против государственности страны, коллаборационисты, государственные изменники, ну и целая группа других статей, которые имеют такую основу против государственности,

– объяснила она.

Вторая группа – те, кто совершил преступления, связанные с военной службой. В то же время она сказала, что у нардепов может быть другая позиция. Например, они могут предложить не допускать к мобилизации тех, кто осужден за насильственные преступления или особо тяжкие.

Высоцкая отметила, что каждый осужденный так или иначе отбудет свой срок и выйдет на свободу, поэтому важно его ресоциалвзировать.

Поэтому говорить о том, что на каком-то этапе срока он не может присоединиться в ряды ВСУ, потому что несколько десятков лет назад, например, совершил страшное преступление, – несправедливо. Потому что люди исправляются так или иначе, меняют свои взгляды, мировоззрение, свою жизнь,

– отметила заместитель министра.

В то же время, она сказала, что у военных не было просьб о мобилизации осужденных еще по каким-то статьям.

Что предусматривает законопроект о мобилизации заключенных