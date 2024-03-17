Наразі в Україні оголошена загальна мобілізація та воєнний стан. Призову підлягають військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років.
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Як діяти у разі вручення повістки на блокпості
Юристка юридичної компанії "Приходько та Партнери" Діана Тернова розповіла, що у подібній ситуації алгоритм ваших дій може бути таким:
- спершу дізнайтеся у представника поліції причину зупинки автомобіля;
- перевірте у представників ТЦК документи, оскільки це їх службове посвідчення, яке підтверджує її приналежність до територіального центру комплектування та соціальної підтримки;
- зокрема, варто попросити пред’явити наказ коменданта про уповноваження певних представників територіального центру комплектування на вручення повісток;
- у випадку неправомірних дій викликати інших представників Національної поліції та фіксувати правопорушення.
Де та як заборонено вручати повістки в Україні
- Адвокат та юрисконсульт Антон Маринич розповів, що, за законом, повістку фактично можуть вручати у будь-якому місці.
- Повістку за правилами видають на ім’я конкретного громадянина, вона має містити його прізвище, ім'я, по батькові, адресу місця реєстрації або проживання, номер повістки, номер і дату розпорядження ТЦК. Розписку або "корінець" повістки, де розписалася людина про отримання документа, залишають у територіальному центрі комплектування та СП.
- Юрист наголошує, що представники ТЦК і СП оповіщають громадян "незалежно від місця їх перебування на військовому обліку". Оповіщення проводять не тільки врученням повістки. Його також можуть проводити й роботодавці або ж органи місцевого самоврядування.
- Це робиться задля того, аби люди прибули до ТЦК в терміни, які зазначені в отриманих ними документах. Він додав, що, попри перебування на військовому обліку у військкоматі за своїм місцем проживання, будь-який ТЦК та СП може здійснювати оповіщення громадян, які не перебувають у них на обліку.
- Тобто навіть якщо людина вже стоїть на військовому обліку, нову повістку все одно можуть вручити. Наприклад, якщо чоловік поїхав у відрядження в інше місто.