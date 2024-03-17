Наразі в Україні оголошена загальна мобілізація та воєнний стан. Призову підлягають військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років.

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Як діяти у разі вручення повістки на блокпості

Юристка юридичної компанії "Приходько та Партнери" Діана Тернова розповіла, що у подібній ситуації алгоритм ваших дій може бути таким:

спершу дізнайтеся у представника поліції причину зупинки автомобіля;

перевірте у представників ТЦК документи, оскільки це їх службове посвідчення, яке підтверджує її приналежність до територіального центру комплектування та соціальної підтримки;

зокрема, варто попросити пред’явити наказ коменданта про уповноваження певних представників територіального центру комплектування на вручення повісток;

у випадку неправомірних дій викликати інших представників Національної поліції та фіксувати правопорушення.

Де та як заборонено вручати повістки в Україні