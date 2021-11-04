Що буде завтра, ми не знаємо, – експерт пояснив паніку через війська Росії біля кордонів України

Днями у світових ЗМІ з'явилася інформація про концентрацію російської військової техніки на кордоні з Україною та водночас загострення відносин Росії з НАТО. Однак у Раді національної безпеки та оборони України заявили, що ситуація біля російсько-українського кордону останнім часом не змінювалася.

Секретар РНБО Олексій Данілов закликав ЗМІ показати знімки, зроблені там місяць та два тижні тому. За його словами, фото не відрізнятимуться. Що кажуть у Кремлі та як ситуацію біля українського кордону оцінюють експерти – дізнавався 24 канал.

За темою Фото є, але немає порівняння, – ГУР прокоментувало знімок Politico про стягування військ Росією

З чого все почалося

Вперше про нарощування військ повідомило видання Washington Post 30 жовтня. Там посилалися на чиновників, які говорили на умовах анонімності, оскільки не уповноважені обговорювати це питання публічно. Однак супутникові фотографії ЗМІ не опублікувало. 1 листопада Міністерство оборони України спростувало повідомлення про нарощування російських військ біля кордону, заявивши, що не спостерігало збільшення сил або озброєння.

Американське видання Politico 1 листопада оприлюднило нібито нові комерційні супутникові знімки, згідно з якими, Росія стягує війська та військову техніку до кордону з Україною. У Вашингтоні того ж дня Пентагон заявив, що "йому відомо про публічні повідомлення про незвичайну військову активність поблизу України". Так, речник Пентагону Джон Кірбі зазначив, що "не може говорити про російські наміри, але США уважно спостерігає за регіоном, як завжди".

І, як ми вже говорили раніше, будь-які ескалаційні або агресивні дії викличуть велике занепокоєння для Сполучених Штатів,

– додав він.

Знімки нібито були зроблені американською компанією Maxar Technologies. У виданні зазначили, що вказані фото демонструють скупчення військової техніки, включаючи танки, а також самохідну артилерію та сухопутні війська. До складу військ входить 1-а гвардійська танкова армія РФ, яку нібито почали перекидати в район міста Єльня Смоленської області наприкінці вересня.

Крім того, видання посилається на аналіз британського видавництва Jane's, що спеціалізується на військовій тематиці, згідно з яким, 4-а танкова дивізія Росії була перекинута в райони Брянська і Курська. За словами експертів Jane's, підрозділи оснащені бойовими танками Т-80У та самохідними артилерійськими установками.

Реакція України

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що йде свідома дезінформація всього суспільства. За його словами, те, про що пишуть ЗМІ, на сьогодні не відповідає дійсності. Посадовець додав, що Україна спостерігає за всіма процесами.

Це дезінформація і нам незрозуміло, для чого вони це роблять… Що буде завтра – ми не знаємо, на сьогодні такої концентрації, такого скупчення того, що вони пишуть, там цього немає. Олексій Данілов Секретар Ради національної безпеки та оборони

В Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України 1 листопада також спростували інформацію про перекидання російських підрозділів, озброєння та військової техніки до державного кордону з Україною.

У відомстві зазначили, що "найбільш ймовірно, що оприлюднені у ЗМІ та мережі інтернет факти нарощування угруповань збройних сил Російської Федерації на українському напрямку є елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій, та по суті є плановими заходами у рамках переміщення військ після завершення навчань".

Воєнна розвідка України здійснює постійне спостереження за діями військ держави-агресора та зміни їх чисельності поблизу державного кордону України,

– зазначили в Міноборони.

"Росія не допускатиме інтеграції України"

Політолог, партнер консалтингової компанії Good Politics Максим Джигун прокоментував "24 каналу" інформацію про нібито супутникові знімки з російськими військами.

.

на момент запису розмови публічної заяви від секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данілова ще не було

Експерт зазначив, що вочевидь в Міністерстві оборони не можуть спиратися лише на дані журналістських розслідувань, особливо, якщо не було прямої комунікації з авторами цих знімків. Крім того, в Україні також працює розвідка.

Цікаво Ми готові до нового витка бойових дій, – командувач ОС

Політолог уточнив, що місто Єльня – дуже стратегічно-важливе для Москви та особливо небезпечне для України "в контексті нещодавніх сватань між самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком та президентом Російської Федерації Володимиром Путіним".

Нам варто розуміти, що фізичне знаходження зброї в Росії, у разі необхідності не буде застосоване виключно з території РФ. Тому це такий додатковий показник і меседж до української сторони, що "ви знаєте, у вас там майже 1000 кілометрів кордону з Білоруссю, яка також є плацдармом для можливих наших активних дій щодо України". Максим Джигун Політолог, партнер консалтингової компанії Good Politics

Експерт наголосив, що можливість перекидання сил з Росії до Білорусі – висока. Тому на це треба зважати та реагувати як на російсько-українському кордоні, так і на українсько-білоруському.

За роки незалежності України та взаємин з Росією ми вже мали б вивчити, що одним з головних форматів комунікації РФ є не мова діалогу, а мова сили, "брязкання зброєю". А також намагання показати, хто в домі господар, і той, хто має більшу та серйознішу кількість озброєння, той може диктувати правила цих відносин між державами,

– додав політолог.

За його словами, Росія не допускатиме інтеграції України, і для них це дуже критичний момент. Це все відображується в комунікації з боку Росії вустами Дмитра Пєскова та інших діячів. І сам Володимир Путін казав, що для них це – "червоні лінії".

Востаннє російська влада відтягувала війська до українського кордону на початку весни 2021 року. Київ і західні країни вважали це загрозою безпеці України. Москва пояснила перекидання військ навчаннями. Останніми місяцями риторика російської влади щодо України стала жорсткішою, зросла напруженість на Донбасі. Є вбиті та поранені серед українських військових. Україна, своєю чергою, вперше застосувала ударний безпілотник Bayraktar турецького виробництва, що викликало засудження з боку Москви.

Актуально Bayraktar – відповідь Росії: чим грозяться в Кремлі та що кажуть експерти

Реакція Росії

На опубліковані знімки відреагували й у Кремлі. Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков порадив не витрачати час на знайомство з такими вкиданнями, як публікації про військову техніку РФ "біля кордонів України". За його словами, пересування російської військової техніки та військових підрозділів на території країни є виключно справою Москви.

Росія ніколи нікому не загрожувала, не загрожує, не становить ні для кого небезпеки. Але Росія – це країна, яка на тлі досить агресивних експансіоністських тенденцій, особливо з боку НАТО та низки інших країн, завжди вживала і далі вживатиме заходів щодо забезпечення своєї власної безпеки,

– заявив Пєсков.

Пєсков стверджує, що Росія ніколи нікому не загрожувала / Фото з архіву 24 каналу

"Посилення озброєння в Україні – це мінімізація ризиків нападу Росії"

Максим Джигун зазначив, що приклад нещодавнього використання турецького Bayraktar свідчить про те, що Україна вміє користуватися якісною, інноваційною технологічною зброєю. І попри всякі побоювання, зокрема, американців про те, що надання Україні нових видів сучасного озброєння, бо "на наступний день воно опиниться в руках так званих "ополченців" і що технології будуть втрачені", – не відповідає дійсності.

Це вказує на те, що ми вміємо користуватися, що ми не передаємо це нікому, що це безпечність української армії. І ми використовуємо цю зброю не для нападу, а для оборони,

– пояснив він.

Останнім часом риторика Кремля щодо України стала жорсткішою / Фото з архіву 24 каналу

Політолог уточнив, що заяви, з якими виступили Франція та Німеччина, де вони засудили використання турецького безпілотника, першочергово пояснюються тісними зв'язками Росії з цими державами.

І дуже сумно насправді це було бачити. Особливо, зважаючи на те, що є чергові постійні обстріли з боку російської сторони. І вони такої реакції не несуть від перших осіб держав. А виявляється, коли українці починають захищати свої території, то це стає якимось приводом для дискусій,

– додав експерт.

Політолог, партнер консалтингової компанії Good Politics Максим Джигун / Фото з фейсбуку експерта

Максим Джигун також наголосив, що використання Україною Bayraktar не порушує ніяких домовленостей. Крім того, наявність такого озброєння мінімізує ризики подальшої ескалації на Сході.

Попри кількісну значну перевагу, попри броньовану техніку, величезну кількість армії, Україна вміє, завдяки такій зброї, наче скальпелем вирізати окремі ділянки та нейтралізовувати опонента. Тому посилення озброєння в Україні – це мінімізація ризиків нападу Росії, а не навпаки,

– впевнений політолог.

За його словами, Україна має бути настільки сильною, щоб унеможливити прагнення президента Росії Володимира Путіна.