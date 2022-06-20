Що дав Польщі вступ до ЄС та як може змінити Україну

Декілька цифр про те, що Польща отримала, коли приєдналася до Європейського Союзу.

Якщо коротко: зростання економіки Польщі, цей період тісно корелює із сумою вигод, отриманих від участі в ЄС.

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Польське диво

Нагадаю, Польща стала членом ЄС у 2004 році. ВВП Польщі за той час виріс більш ніж на 400 мільярдів доларів – із 255 мільярдів доларів до 674 мільярдів доларів.

Польща отримала від ЄС за 15 років членства 164 мільярдів євро. Водночас Варшава заплатила до загального європейського бюджету близько 50 мільярдів євро. Чисте сальдо надходжень від ЄС за 17 років – понад 110 мільярдів євро (!).

Польща отримала доступ до єдиного ринку ЄС із більш ніж 500 мільйонами клієнтів, а також має до свого великого внутрішнього ринку у 38 мільйонів клієнтів:

З моменту приєднання до єдиного ринку ЄС польський експорт перевищив 200 мільярдів євро на рік.

У 2015 – 2017 роках країна вперше з 1990-х мала позитивне сальдо торговельного балансу.

2017 роках країна вперше з 1990-х мала позитивне сальдо торговельного балансу. Частка високотехнологічної продукції в експорті збільшилася більш ніж удвічі: з 3,3% у 2004 році до 7,7% у 2017 році.

Близько 80% експорту товарів сьогодні припадає на країни ЄС

Позитивне сальдо торговельного балансу Польщі (різниця між експортом та імпортом) за час перебування в ЄС складає понад 70 мільярдів доларів.

Польща створила систему стимулів (як внутрішніх, так і джерел ЄС) для заохочення іноземних інвестицій.

У період з 2004 по 2015 рік обсяг прямих іноземних інвестицій у Польщі збільшився з 41,4 мільярда доларів до 143,8 мільярда доларів. Приріст понад 100 мільярдів доларів.

У 2004 році державний борг становив 43,6%. ВВП та дефіцит державного бюджету 4,8% (109 мільярдів доларів). У 2021 році державний борг Польщі склав близько 52% ВВП (350 мільярдів доларів). Приріст – понад 240 мільярдів доларів (!)

У результаті за час перебування в ЄС Польща отримала близько 500 мільярдів доларів ресурсів для розвитку:

Підтримку від ЄС – понад 100 мільярдів євро

Іноземних інвестицій понад 100 мільярдів доларів

Позитивне сальдо торговельного балансу понад 70 мільярдів доларів.

Приріст державного боргу 240 мільярдів доларів.

Як бачимо, ці цифри одного порядку із приростом ВВП Польщі. Приріст ресурсів понад 500 мільярдів доларів, приріст ВВП – близько 400 мільярдів доларів.

Україна

Для порівняння – ті ж цифри по Україні

Динаміка ВВП 2004 – 2021 (з урахуванням війни)

З 64,82 мільярда доларів виріс до 200 мільярдів доларів (приріст ВВП + 135 мільярдів доларів).

Тут також важливо враховувати збитки, завдані Україні Росією внаслідок анексії Криму та окупації Донбасу. Це близько 280 мільярдів доларів.

А також гроші, вкрадені з "Ощадбанку" України. У сьогоднішніх грошах це сума – близько 200 мільярдів доларів.

Допомога від ЄС = 0. Торгове сальдо торгового балансу в Україні з 2004 року – негативне (ми спонсоруємо світову економіку).

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну за всю історію – 49 мільярдів доларів. Державний борг України на кінець 2021 року – близько 97 мільярдів доларів. у 2004 році був – 46 мільярдів доларів. Приріст – 51 мільярдів доларів.

Україна експортує продукції на рік на суму 69 мільярдів доларів.

В Україні зведення сум через агресію Росії точних оцінок не дасть. Але можна зробити такі висновки:

Входження до ЄС може надати Україні значні ресурси для адаптації до стандартів ЄС.

Адаптація до стандартів, включаючи правові та судові – буде хорошим стимулом для припливу інвестицій

буде хорошим стимулом для припливу інвестицій Доступ на європейський ринок разом з інвестиціями – розширить можливості для українського експорту та, насамперед, для технологічного експорту з високою доданою вартістю

У нарощуванні держборгу немає нічого страшного, якщо борги залучаються у розвиток економіки, а вартість обслуговування боргу – мінімальна.

Справа за малим – не про*бати можливості, що відкриваються. Але спершу треба перемогти!