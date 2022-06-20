Что дало Польше вступление в ЕС и как может изменить Украину

Несколько цифр о том, что Польша получила, когда присоединилась к Европейскому Союзу.

Если коротко: рост экономики Польши, этот период тесно коррелирует с суммой выгод, полученных от участия в ЕС.

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Польское чудо

Напомним, Польша стала членом ЕС в 2004 году. ВВП Польши за то время вырос более чем на 400 миллиардов долларов с 255 миллиардов долларов до 674 миллиардов долларов.

Польша получила от ЕС за 15 лет членства 164 миллиарда евро. В то же время Варшава заплатила в общий европейский бюджет около 50 миллиардов евро. Чистое сальдо поступлений от ЕС за 17 лет – более 110 миллиардов евро (!).

Польша получила доступ к единому рынку ЕС с более чем 500 миллионами клиентов, а также имеет к своему крупному внутреннему рынку 38 миллионов клиентов:

С момента присоединения к единому рынку ЕС польский экспорт превысил 200 миллиардов евро в год.

В 2015 – В 2017 годах страна впервые с 1990-х имела положительное сальдо торгового баланса.

В 2017 годах страна впервые с 1990-х имела положительное сальдо торгового баланса. Доля высокотехнологичной продукции в экспорте увеличилась более чем в два раза: с 3,3% в 2004 году до 7,7% в 2017 году.

Около 80% экспорта товаров сегодня приходится на страны ЕС

Положительное сальдо торгового баланса Польши (разница между экспортом и импортом) за время пребывания в ЕС составляет более 70 миллиардов долларов.

Польша создала систему стимулов (как внутренних, так и источников ЕС) для поощрения иностранных инвестиций.

В период с 2004 по 2015 год объем прямых иностранных инвестиций в Польше увеличился с 41,4 млрд до 143,8 млрд долларов. Прирост свыше 100 миллиардов долларов.

В 2004 году государственный долг составил 43,6%. ВВП и дефицит госбюджета 4,8% (109 миллиардов долларов). В 2021 году государственный долг Польши составил около 52% ВВП (350 миллиардов долларов). Прирост – более 240 миллиардов долларов (!)

В результате за время пребывания в ЕС Польша получила около 500 миллиардов долларов ресурсов для развития:

Поддержка от ЕС – более 100 миллиардов евро

Иностранных инвестиций свыше 100 миллиардов долларов

Положительное сальдо торгового баланса составляет более 70 миллиардов долларов.

Прирост госдолга 240 миллиардов долларов.

Как видим эти цифры одного порядка с приростом ВВП Польши. Прирост ресурсов более 500 миллиардов долларов, прирост ВВП – около 400 миллиардов долларов.

Украина

Для сравнения – те же цифры по Украине

Динамика ВВП 2004 – 2021 (с учетом войны)

С 64,82 миллиарда долларов вырос до 200 миллиардов долларов (прирост ВВП + 135 миллиардов долларов).

Здесь также важно учитывать ущерб, нанесенный Украине Россией в результате аннексии Крыма и оккупации Донбасса. Это около 280 миллиардов долларов.

А также деньги, украденные из Сбербанка Украины. В сегодняшних деньгах это сумма. около 200 миллиардов долларов.

Помощь от ЕС = 0. Торговое сальдо торгового баланса в Украине с 2004 года – отрицательное (мы спонсируем мировую экономику).

Общий объем прямых иностранных инвестиций в Украину за всю историю – 49 миллиардов долларов. Государственный долг Украины на конец 2021 года – около 97 миллиардов долларов. в 2004 году было – 46 миллиардов долларов. Прирост – 51 миллиардов долларов.

Украина экспортирует продукцию в год на сумму 69 миллиардов долларов.

В Украине сведение сумм из-за агрессии России точных оценок не даст. Но можно сделать следующие выводы:

Вступление в ЕС может предоставить Украине значительные ресурсы для адаптации к стандартам ЕС.

Адаптация к стандартам, включая правовые и судебные – будет хорошим стимулом для притока инвестиций

будет хорошим стимулом для притока инвестиций Доступ на европейский рынок вместе с инвестициями – расширит возможности для украинского экспорта и, прежде всего, для технологического экспорта с высокой добавленной стоимостью

В наращивании госдолга нет ничего страшного, если долги привлекаются для развития экономики, а стоимость обслуживания долга – минимальная.

Дело за малым – не про*бать открывающиеся возможности. Но сперва нужно победить!