Деякі експерти покладають надію на те, що в Росії може зникнути авторитаризм після смерті диктатора Володимира Путіна. Однак це малоймовірно, адже в його оточенні є ще більші "монстри".

Таку думку 24 Каналу висловив історик, політолог, професор Національного університету оборони США Пітер Єльцов, зазначивши, що розвал Росії справді може відбутись, але це не залежить навіть від дій етнічних росіян. Варто просто пригадати історію приєднання до країни-агресорки земель, на яких живуть національні меншини.

Дивіться також Боротьба з тероризмом по-російськи: як Кремль переслідує дітей в Криму

Що може спровокувати розвал Росії?

Історик зауважив, що питання, хто такий російський диктатор є дуже великим. Після розпаду Радянського союзу світ мав надію на те, що його колишні республіки стануть незалежними демократичними країнами, особливо Росія.

"Для мене велике питання – що було б, якби Єльцин призначив Нємцова своїм наступником? Чи став би він ще одним Путіним? Це питання країни, географії чи окремої людини? Я категорично не погоджуюсь з деякими російськими опозиціонерами, які вважають, що вся справа в Путіні, а не в людях", – зазначив він.

Російський диктатор користується шаленою підтримкою від свого народу. Тому Єльцов припустив, що після смерті Путіна може стати лише гірше. Однак малоймовірно, що держава Путіна проіснує ще 300 років, як казав російський політик Владислав Сурков, який розділив історію Росії на епохи.

Я вірю не в російських людей, але вірю в національності в Росії. Це чеченці, лезгини і татари, які досі кожного року оплакують завоювання Казані, яке відбулось 500 років тому. Більшість татар навіть не розмовляють своєю мовою. У 1990-ті вони хотіли відділитись. Тому я вірю в регіональний сепаратизм, навіть від етнічних росіян, які живуть в Сибірі чи на Алтаї, який розвалить цю авторитарну країну,

– наголосив історик.

Водночас він додав, що в короткій перспективі ситуація може погіршитись. Адже в оточенні Путіна є люди, які мають ще радикальніші погляди, ніж сам російський диктатор. Особливо це стосується питання України.

До речі, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи Валерій Пекар висловив думку про те, що на збереження імперії, тобто Росії, налаштовані так звані "хороші росіяни", тобто антипутінські політики й активісти. Водночас до розпаду країни-агресорки повинні бути готовими національно-визвольні рухи в усіх регіонах Росії.