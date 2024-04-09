У Росії є одне слабке місце: що може зупинити Путіна

Війна, яку розв'язав Владімір Путін, може стати тим, що призведе до падіння його режиму. Однак для того, щоб це сталося, необхідна й низка інших умов.

Насамперед це залежить від того, чи змінить міжнародна спільнота свій підхід до війни. Про це 24 Каналу розповів доктор історичних наук і письменник Юрій Фельштинський, пояснивши, що ще необхідно для того, аби зупинити Путіна.

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"Зупинити Путіна було, є і буде дуже просто. Все, що для цього потрібно зробити, і можна було зробити ще 25 лютого 2022 року, – дати Україні наступальні види озброєння та дозволити завдавати ударів по території Росії", – наголосив Юрій Фельштинський.

Єдине слабке місце Росії

Загально, аби Україна змогла виграти війну, потрібно насамперед змінити стратегію ведення цієї війни. Мовиться не просто про дії Києва. Зараз міжнародна спільнота значно менше допомагає Україні, відповідно, сприяє Росії. Необхідно, аби у світі прийшли до твердого розуміння, що Україна повинна перемогти, а Росія у цій війні має зазнати поразки.

Щойно стратегія зміниться зі, скажімо, "оборонної" на "наступальну", з'явиться розуміння, що для закінчення війни потрібно надати Україні зброю та дозволити використовувати наступальні види озброєння для ударів по Росії. Зараз це категорично заборонено. У Росії є лише одне слабке місце і це – Москва,

– наголосив Фельштинський.

Тобто важливо не лише знищувати військові об'єкти по всій території Росії. Для того, аби режим почав суттєво хитатися, необхідно також звернути увагу на його "серце", а саме Москву. З дотриманням всіх цих умов, війна справді може завершитись набагато швидше, ніж прогнозують.

Що знищить режим Путіна

Режим Владіміра Путіна після виборів значно укріпився. Російський диктатор не має ні найменшого наміру відпускати президентське крісло та контроль над Росією відповідно. Зрештою, це було зрозуміло вже й тоді, коли до російської конституції прийняли поправки, які дозволили Путіну правити Росією до 2036 року.

Ще до 2022 року я писав про те, що Путін створив дуже стабільний режим, якому нічого не загрожує за одним єдиним винятком – якщо він не почне велику війну. Тоді це буде кінець Путіну, його режиму та Росії в тому вигляді, у якому вона існує сьогодні. Я досі дотримуюсь думки, що цим він підписав собі смертний вирок. Питання лише в тому, коли це відбудеться,

– підкреслив письменник.

Всередині Росії немає тієї сили, яка могла б повалити режим. На це не варто розраховувати, як свідчить досвід навіть того ж Євгенія Пригожина. "Опозиційних" політичних лідерів фактично немає, їх знищують превентивно, та й невідомо насправді, чи вони змогли б докорінно змінити щось у своїй країні.

"Ніякої опозиції Путіну всередині Росії не було, немає та не буде. Їй немає звідки взятися. Єдиний фактор, який може вплинути на режим та Путіна, – це війна", – наголосив Фельштинський.

Доктор історичних наук також додав, що фронт може розширитися за ініціативи Путіна. Себто він вступить у відкриту конфронтацію з НАТО, і тоді війна матиме геть інший вигляд. Втім, очевидно, що вона закінчиться поразкою Росії.

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