У Німеччині знову виключили постачання бойових літаків Україні: що про винищувачі кажуть США

Міжнародні партнери оголосили про надання танків Україні – це необхідна зброя для подальшого ведення війни та звільнення наших територій. Однак є ще один пріоритет – авіація. Зараз Україна веде перемовини з союзниками щодо цього.

Під час брифінгу заступниця голови федерального уряду Крістіна Хоффман заперечила перспективу надання винищувачів Україні, повідомляє 24 Канал. За її словами, це чітка позиція канцлера Олафа Шольца.

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Берлін проти надання авіації

Попри те, що табу на надання авіації Україні з боку Німеччини нібито є позицією Олафа Шольца, Крістіна Хоффман не спростовувала того факту, що зараз союзники ведуть переговори щодо надання винищувачів Україні.

Однак представниця німецького уряду наголосила, що "НАТО та Німеччина не є стороною війни, яку Росія розв'язала проти України".

Варто відзначити, що 25 січня, після оголошення про надання танків Leopard 2 канцлер Німеччини Олаф Шольц виключив надання Україні авіації у майбутньому.

Що кажуть в США

Представник Ради нацбезпеки при президенті США Джон Кірбі у коментарі виданню CNN прокоментував можливість надання Вашингтоном винищувачів F-16 Україні. Посадовець заявив, що зараз нічого не може сказати про це, однак США продовжують контактувати з Києвом щодо подальшої військової підтримки.

Зеленський говорив про це раніше теж, про бажання винищувачів. У мене немає жодних заяв, не можу нічого сказати про майбутні пакети, крім того, що ми постійно говоримо з українцями про їхні потреби і зробимо все можливе, щоб їх задовольнити,

– заявив Кірбі.

Тобто США вже не відкидають можливості надання своїх винищувачів нашій державі.

Варто відзначити, що риторика міжнародних партнерів щодо того чи іншого озброєння протягом усієї повномасштабної війни змінювалася. Українські військові день за днем доводять свою вправність та майстерність, тож партнери переглядають свої позиції щодо різного виду зброї та техніки. Ще у грудні минулого року здавалися недосяжними ЗРК Patroit від США, а цього місяця – сучасні західні танки. Однак все це партнери уже надають нам. Зокрема танки Україні нададуть США, Велика Британія, Польща, Канада, Португалія, Норвегія та Іспанія. Крім того, питання надання танків розглядають зараз Швеція, Фінляндія, Данія, Бельгія, Словаччина та Нідерланди.

Тож наступним бар'єром для України є авіація. Заступник міністра оборони України Юрій Сак напередодні наголосив, що отримавши винищувачі, Україна здобуде перевагу на полі бою, адже зараз наша країна використовує старі винищувачі, які залишилися з часів СРСР.