В Германии снова исключили поставки боевых самолетов Украине: что об истребителях говорят США

Международные партнеры объявили о предоставлении танков Украине – это необходимое оружие для дальнейшего ведения войны и освобождения наших территорий. Однако есть еще один приоритет – авиация. Сейчас Украина ведет переговоры с союзниками по этому поводу.

Во время брифинга заместитель главы федерального правительства Кристина Хоффман отрицала перспективу предоставления истребителей Украине, сообщает 24 Канал. По ее словам, это четкая позиция канцлера Олафа Шольца.

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Берлин против предоставления авиации

Несмотря на то, что табу на предоставление авиации Украине со стороны Германии якобы является позицией Олафа Шольца, Кристина Хоффман не опровергала тот факт, что сейчас союзники ведут переговоры о предоставлении истребителей Украине.

Однако представитель немецкого правительства подчеркнула, что "НАТО и Германия не являются стороной войны, которую Россия развязала против Украины".

Стоит отметить, что 25 января, после объявления о предоставлении танков Leopard 2, канцлер Германии Олаф Шольц исключил предоставление Украине авиации в будущем.

Что говорят в США

Представитель Совета нацбезопасности при президенте США Джон Кирби в комментарии CNN прокомментировал возможность предоставления Вашингтоном истребителей F-16 Украине. Чиновник заявил, что сейчас ничего не может сказать об этом, однако США продолжают контактировать с Киевом относительно дальнейшей военной поддержки.

Зеленский говорил об этом раньше тоже, о желании истребителей. У меня нет никаких заявлений, не могу ничего сказать о будущих пакетах, кроме того, что мы постоянно говорим с украинцами об их потребностях и сделаем все возможное, чтобы их удовлетворить,

– заявил Кирби.

То есть США уже не исключают возможности предоставления своих истребителей нашему государству.

Следует отметить, что риторика международных партнеров относительно того или иного вооружения на протяжении всей полномасштабной войны менялась. Украинские военные день за днем доказывают свою ловкость и мастерство, поэтому партнеры пересматривают свои позиции по разному виду оружия и техники. Еще в декабре прошлого года казались недостижимыми ЗРК Patroit от США, а в этом месяце – западные современные танки. Однако все это партнеры уже предоставляют нам. В частности, танки Украине предоставят США, Великобритания, Польша, Канада, Португалия, Норвегия и Испания. Кроме того, вопрос предоставления танков рассматривают сейчас Швеция, Финляндия, Дания, Бельгия, Словакия и Нидерланды.

Следующим барьером для Украины является авиация. Заместитель министра обороны Украины Юрий Сак накануне подчеркнул, что получив истребители, Украина получит преимущество на поле боя, ведь сейчас наша страна использует старые истребители, оставшиеся со времен СССР.